Aplazan en Ocoa continuación juicio contra Nazario Mercedes, presunto "asesino en serie"

El tribunal Colegiado del Juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de Ocoa aplazó el conocimiento del juicio que se le sigue a Nazario Mercedes, acusado de la muerte de Darmelin de los Santos Ramírez, ocurrida en 2022 en Rancho Arriba, Ocoa.

Además de esta acusación, Mercedes es señalado en distintas jurisdicciones por supuestamente asesinar a otras mujeres.

Los jueces que integran el tribunal Colegiado Alfis Brandeli Castillo, Dayham E. Rodríguez y Loida Amador Sención, suspendieron el conocimiento de la audiencia de juicio y fijaron su continuación para el jueves 12 del presente mes de febrero, con los fines de escuchar a varios testigos.

Vestido con t-shirt blanco, jean azul y tenis negros, portando un dispositivo médico o "sonda", Nazario, conocido como el "maestro" y Miguel en Rancho Arriba, fue trasladado desde la cárcel de Najayo al Palacio de Justicia donde familiares de la occisa lo despidieron diciéndole: "asesino", "quémenlo", "por mi mamá vamos a esperar la sentencia", entre otras expresiones.

Durante el conocimiento del juicio de fondo, cuya calificación jurídica se refiere al 295, 302, 309-2, 330 del Código Penal, Nazario fue defendido por la defensa pública, mientras que abogadas del Ministerio de la Mujer defendieron la víctima, y el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Ysidro Minyetty y el aspirante a fiscalizador Adonys Zabala.

En la audiencia una de las hermanas de Darmelin de los Santos Ramírez, declaró como testigo, y en su declaración estableció, que el acusado Nazario Mercedes, dejó escrito en un cuaderno, que decía: "Que me perdonen las gentes de Rancho Arriba que mi hermana disque era una 'chapiadora' que le había quitado como 40 mil pesos".

Otro testigo fue el fiscal José Altagracia Castillo quien también estableció que Nazario escribió que no culparan a nadie que fue él quien mató a Darmelin.

También se escuchó al médico legista Franklin Garrido, quien hizo el levantamiento de cadáver de la occisa, que la autopsia determinó que Darmelin de los Santos Ramírez, murió por estrangulamiento y fue violada luego de que diera por terminada la relación que mantenía con su verdugo.

A Nazario Mercedes también se le atribuye la comisión supuestamente de otros hechos delictivos, entre ellos: el de la señora Yanet Castillo en 1995; Diana Carolina Lorenzo en 2008 y un intento de ultimar a Rosa María Peralta, que sobrevivió gracias a intervención de terceros en 2014.

De igual modo, el homicidio de una haitiana sin datos precisos registrados, en el distrito municipal de San Luis.

En noviembre de 2024, este acusado fue arrestado mientras intentaba ocultar el cadáver de Figueroa en Villa Altagracia.