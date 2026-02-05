A dos años de tragedia, realizarán el carnaval de Salcedo

Dos años después de la tragedia del 10 de marzo de 2024, que marcó la provincia Hermanas Mirabal y a todo el país con la muerte de diez personas, incluidos 9 niños, en un incendio producido en una de las cuevas del carnaval, el municipio de Salcedo se prepara para retomar este domingo las celebraciones de su tradicional actividad carnavalesca.

Carlos José Reynoso, vicepresidente y vocero de la Unión Carnavalesca de Salcedo (UCASAL), explicó que el retorno de estas festividades se produce tras un proceso de reflexión y consulta con la comunidad, en un pueblo que aún enfrenta el dolor por las pérdidas sufridas.

“El carnaval no le gusta a todo el mundo, pero aquí hemos consensuado y tratado de que la sociedad entienda lo que esto significa para las nuevas y futuras generaciones. Es un evento cultural”, afirmó.

Al recordar la tragedia, reconoció que el dolor permanece latente en el municipio. “Ahí murieron personas que vamos a extrañar toda la vida. Es un dolor permanente. Pero más doloroso sería que una nueva generación malinterprete y no continúe desarrollando esta sana actividad cultural de nuestro pueblo”, añadió.

La mañana de este miércoles, el comité organizador de este evento tuvo una reunión en el ayuntamiento municipal, para ajustar los últimos detalles. Asegurando que se va a triplicar la seguridad, coordinados con la Policía Nacional, la DIGESETT, la Defensa Civil, Salud Pública, el sistema 911; y todos los organismos trabajando unidos “para prevenir acciones que pudiéramos lamentar”.

Asimismo, aseguraron haber consultado con los familiares de los niños fallecidos en la tragedia para volver a lanzar los tradicionales “macaraos”.

Periodistas de Listín Diario visitaron familiares de algunos de los niños fallecidos, producto de las graves quemaduras que sufrieron en aquel fatídico incidente el pasado 10 de marzo de 2024.

"Eso fue hace dos años. Todavía nosotros no dormimos, yo me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto a las 2:00, no duermo. Desde que me acuesto vuelve el pensamiento. Mi esposa no duerme tampoco, llora diario” cuenta Domingo Jiménez, abuelo de Janelvi Jiménez, quien habría cumplido 10 añitos este año si continuara con vida.

Parientes de los niños aseguraron a Listín Diario, que ningún miembro de UCASAL o de los organismos que integran el comité organizador del carnaval 2026, se les acercó para comunicarles o consensuar la decisión de retomar la actividad cultural.

“Aquí no vinieron. A ninguno de los afectados se tomó en cuenta ¿Quién es uno donde hay intereses económicos?”, indicaron familiares de Esteban Hernández, de 14 años, uno de los adolescentes fallecidos.

Jiménez calificó a UCASAL como “los primeros irresponsables”, en la decisión de realizar el carnaval.

“Eso es una burla. La semana pasada fueron a llevarles flores y velones, flores y velones se les lleva en mi casa diario. Eso es para publicarlo y comenzar a promover el carnaval. Eso es una burla al pueblo. Aunque seamos 10 familias, es demasiado rápido”, indicó.

“Yo estoy que si voy para el mercado mejor me desvió para ni pasar por el centro de la ciudad y no ver lo que están montando”, dijo. “La mamá de César Polonia, no sale de mi casa dando gritos con mi esposa”, agregó.

Asimismo, múltiples salcedenses consultados por este medio en las calles, expresaron su sentir al respecto, indicando que es demasiado pronto para retomar la actividad.

“Los que quieren que el carnaval se haga, es porque no tienen empatía con estas familias, como no fue a ellos que se le murieron sus hijos”, dijo una comerciante que prefirió no ser identificada.

desfile

Como antesala al reinicio oficial, Reynoso indicó que el pasado domingo se realizó un “Calentón del Carnaval”, que incluyó una marcha por varias calles principales del municipio y contó con amplia participación comunitaria.

“Fue un desborde de la ciudadanía. Madres, niños y familias completas salieron a marchar con nosotros, anunciándole al país y al mundo que el carnaval de Salcedo inicia nuevamente, porque es una tradición con mucho arraigo en nuestra comunidad”, expresó.

Finalmente, los organizadores informaron que las festividades se extenderán hasta el mes de marzo, con actividades programadas los días 6 y 7, incluyendo la participación de grupos de salcedenses residentes en el extranjero, y concluirán el domingo 8 de marzo con el último desfile.

la tragedia

El pasado 10 de marzo de 2024, en el cierre de las festividades del carnaval de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, se produjo un incendio durante el desfile cuando una chispa de fuegos artificiales encendidos en la cueva del grupo Los Toros prendió los trajes de papel de los participantes. Esto provocó que las llamas se propagaran rápidamente entre los presentes.

Más de una decena de personas resultaron con quemaduras de primer, segundo y tercer grado, incluyendo muchos niños.

Nueve niños y 1 adulto fallecieron, luego de permanecer días recibiendo atenciones médicas especializadas en distintos centros de salud de Salcedo, Santiago y Santo Domingo.

Los fallecidos son: Adriel Leonardo, 5 años; Ángel Miguel Santos Ovalles, 13 años; Joel Alexander García, 6 años; Aquiel de Jesús Diloné, 11 años; Henry Rosario Ortega, 53 años; César Junior Polonia, 15 años; Janelvi Jiménez, 8 años; Esteban Hernández, 14 años; Edwin Arias, 16 años y Randiel Abreu, 15 años.