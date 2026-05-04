Mavericks contratan al exejecutivo de los Raptors, Masai Ujiri, como presidente y gobernador alterno

Los Mavericks de Dallas contrataron el lunes a Masai Ujiri, exejecutivo de los Raptors de Toronto, como presidente del equipo y gobernador alterno, el paso más reciente para dejar atrás el traspaso de Luka Doncic que terminó siendo un revés significativo para el club.

Ujiri estaba al mando de los Raptors cuando adquirieron a Kawhi Leonard procedente de los Spurs de San Antonio y ganaron el título de la NBA 2018-19 en la única temporada de Leonard con Toronto.

Ujiri, de 55 años, reemplaza a Nico Harrison, quien fue despedido como gerente general en noviembre. Eso ocurrió nueve meses después de que Dallas adquiriera a un Anthony Davis, propenso a las lesiones, de los Lakers de Los Ángeles en el acuerdo por Doncic, una estrella generacional en el mejor momento de su carrera.

Estuvo con los Raptors durante 13 temporadas antes de que lo despidieron como presidente y vicepresidente ejecutivo el junio pasado. Inicialmente fue contratado como vicepresidente ejecutivo y gerente general.

El club indicó que Ujiri estará a cargo de todos los aspectos de las operaciones de baloncesto mientras trabaja con la dirigencia del equipo en el rumbo a largo plazo de los Mavericks.

“Masai Ujiri es uno de los grandes líderes del baloncesto de esta generación y su incorporación a nuestra franquicia es un paso crucial para cumplir nuestros objetivos”, indicó Patrick Dumont, gobernador de los Mavericks. “Damos la bienvenida a su energía y determinación, junto con su liderazgo, experiencia y muchos logros como ejecutivo de baloncesto”.

El exescolta de Dallas Michael Finley y Matt Riccardi se habían desempeñado como co-gerentes generales desde el despido de Harrison. Ellos concretaron el traspaso de Davis a Washington en febrero después de que las lesiones lo limitaran a 29 partidos a lo largo de partes de dos temporadas.

Ujiri hereda al Novato del Año, Cooper Flagg, quien parece será la nueva cara de la franquicia. Los Mavericks obtuvieron a Flagg en la lotería del draft pese a tener apenas un 1,8% de probabilidades de conseguir la primera selección. Dallas tiene un 6,7% de probabilidades en la lotería de este año.

Los Mavericks podrían surgir como aspirantes a los playoffs pese a perderse la postemporada los últimos dos años, después de llegar a las Finales de la NBA de 2024 impulsados por Doncic y Kyrie Irving. Dallas perdió la serie por el título ante Boston en cinco partidos.

Irving y Flagg no han jugado juntos porque Irving terminó perdiéndose toda la temporada tras romperse el ligamento anterior cruzado en marzo de 2025.

Dallas también cuenta con un prometedor pívot joven en Dereck Lively II, quien ha tenido varios problemas de lesiones en sus tres temporadas.

Otras piezas del núcleo de Dallas incluyen al cuatro veces campeón de la NBA Klay Thompson, quien se recuperó de un inicio lento para tener un año sólido en tiros de tres puntos. Terminó la temporada cuarto de todos los tiempos en triples anotados.

Ujiri fue despedido con una temporada restante en su contrato con los Raptors, que alcanzaron la segunda ronda tras ganar el campeonato, pero no ganaron una serie de playoffs en sus últimas cinco campañas con la franquicia.

“Me siento honrado de unirme a los Mavericks de Dallas y asumir este cargo en un momento tan importante para la organización”, expresó Ujiri. “Esta es una franquicia con una historia orgullosa, aficionados apasionados y un compromiso con ganar. Ganaremos en Dallas”.