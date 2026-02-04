Hospital Peña Gómez de Mao sin UCI y con un grave deterioro

El Hospital Materno Infantil José Francisco Peña Gómez de Mao, Valverde, que recibe a las embarazadas para partos y a los niños de las cuatro provincias que integran la región Cibao Noreste, funciona en condiciones críticas y precarias, entre las más graves, la carencia de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) materna y las filtraciones de agua que están carcomiendo la infraestructura.

El Colegio Médico Dominicano (CMD) filial Valverde, luego de una jornada de dos meses de levantamientos, denunció las condiciones deplorables del centro de salud regional, que recibe a los pacientes de los quince hospitales de menor nivel que se hallan dispersos en Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte Cristi y Valverde.

Filtraciones estructurales y clausura de uno de los quirófanos por parte del equipo de habilitación, filtraciones en el área de expulsivo y en la UCI Neonatal, máquinas de anestesia en pésimas condiciones, carencia de equipo de Rayos X, ausencia de autoclave, inexistencia de UCI Materna, así como falta de camilla de posición en sala de cirugía, son solo algunas de las precariedades que presenta este hospital materno-infantil regional.

UCI materna

Una habitación, solo con las camas, sin los equipos necesarios como los ventiladores mecánicos o equipos de rayos X, funge como Unidad de Cuidados Intensivos materna de este hospital, por lo que las pacientes embarazadas o paridas que se complican, deben ser referidas a la maternidad Doña Renée Klang de Guzmán de Santiago de los caballeros.

Anteriormente, el centro contaba con un equipo portátil de rayos X, que terminó averiándose debido a la sobrecarga de uso que recibía para poder dar asistencia a toda la maternidad. Además, la autoclave que tenían para esterilizar las herramientas quirúrgicas, no funcionaba.

El CMD, indicó a LISTÍN DIARIO que luego de haber realizado la denuncia, las autoridades del Servicio Nacional de Salud (SNS) llevaron una máquina de autoclave pequeña para ir supliendo la necesidad mientras tanto.

Asimismo, establecieron que la maternidad no cuenta con camillas de posición en las salas de cirugía, lo que dificulta los partos y otros procedimientos.

El doctor Cristian Taveras, presidente de la filial Valverde del CMD, narró a LISTÍN DIARIO uno de los últimos casos lamentables que pudieron haberse evitado con una UCI materna funcional en este hospital regional.

Cuenta que hace tres meses, una paciente que sufría una eclampsia, fue enviada hacia el materno infantil de Mao, sin embargo, al no haber un ventilador disponible en la UCI, la mujer tuvo que ser trasladada nueva vez a Monte Cristi, donde si había un ventilador. Sin embargo, por lo grave de su complicación en un hospital de menor nivel, falleció.

El CMD de esta provincia, estableció que, hasta este momento, las autoridades no han contemplado la construcción de la UCI materna, ni de traer los ventiladores mecánicos que necesita la sala que funciona como cuidados intensivos.

Máquina de anestesia

Asimismo, denunciaron que los niños menores de ocho años que llegan a la UCI del hospital Materno Infantil de Mao, no pueden recibir tratamientos que necesiten colocación de anestesia, debido a que la máquina que tienen no cuenta con vaporizador ni flujo de oxígeno para niños, por lo que deben referirse hacia el Hospital Infantil Regional Universitario Arturo Grullón de Santiago.

Un caso reciente se presentó con una niña de Dajabón que enviaron al hospital municipal de Esperanza, ya que el materno infantil de Valverde no tiene UCI.

Se creía que la menor presentaba una complicación postquirúrgica, pero tras ser evaluada en el centro de Salud de Esperanza, se descubrió que la complicación que tenía era pulmonar. La menor permaneció en Esperanza por tres días esperando ser aceptada en el Arturo Grullón, al llegar, falleció por lo cítrico de su cuadro de salud.

“Con el tiempo que duró aquí esperando, se hubiera salvado. Eso se hubiera evitado con un UCI en el materno infantil”, dijo el doctor Aristides Bernard, emergenciólogo y vocal del CMD de Valverde.

La unidad de cuidados intensivos funciona con precariedades por falta de equipos.LISTÍN DIARIO/

La situación del Hospital Materno Infantil José Francisco Peña Gómez se complica aún más, considerando que el Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert, no recibe niños, ni mujeres embarazadas o paridas en su Unidad de Cuidados Intensivos.

Filtraciones

Otra de las denuncias del CMD de Valverde es la cantidad de filtraciones que presenta la infraestructura del hospital materno infantil. Audiovisuales a los que LISTÍN DIARIO tuvo acceso, muestran el agua cayendo por las paredes de la UCI Neonatal, e incluso un chorro desde el techo en un quirófano, que, además, carece de agua potable la tubería del lavabo.

Este quirófano fue clausurado hace aproximadamente tres semanas, debido a la magnitud de las filtraciones.

Ante esta denuncia en particular, el director regional Cibao Occidental del Servicio Nacional de Salud (SNS), Ramón Rodríguez, en una rueda de prensa realizada la mañana de este martes para responder a las denuncias del CMD de Valverde, estableció que el departamento de sismología realizó una evaluación a la estructura, que fue construida en el año 1959 y determinó que se encontraba en perfecto estado.

Inauguración emergencia

La filial del Colegio Médico de Valverde indicó que se inaugurará, a mediados de febrero, una unidad de emergencia en el Materno Infantil, que contará con cinco camas, y que, según las autoridades, tendrá equipos de rayos X, sonografía y otros equipos.

El doctor Taveras indicó que está bien la inauguración de la emergencia per se, sin embargo, entiende que “esta inauguración viene a empeorar la situación de la maternidad porque si usted inaugura algo, todo el mundo va a ir creyendo que todo está bien, pero y la parte de internamiento, de seguimiento, los UCI, las cirugías, como las vamos a hacer, como vamos a seguir si están disfuncionales”.

Ante esta realidad, el CMD Filial Valverde declaró el Hospital Materno Infantil José Francisco Peña Gómez en estado de emergencia, y exigió a las autoridades competentes una intervención inmediata.

Otros centros de salud

Asimismo, la filial Valverde del CMD puntualizó distintas problemáticas que salieron a relucir en su levantamiento, como es el caso del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert, donde los médicos reciben supuestamente una persecución y maltrato sistemático por parte del director del centro de salud, teniendo como consecuencia la renuncia de cuatro urólogos de los cinco que tenía el hospital, de manera simultánea y la única especialista restante ha notificado su intención de renunciar por sobrecarga laboral y presión constante.

Además, indicaron que los médicos residentes no tienen un área de trabajo asignada. El espacio donde laboraran, les fue quitado para usarlo como almacén.

Denuncian también que los residentes deben poner de su dinero para comprar las hojas y la tinta de la impresora que ellos mismos compraron, para realizar las evaluaciones e indicaciones de los pacientes que atienden en el hospital, y que si se les pasa el horario de almuerzo, que es de doce a dos de la tarde, se les cierra la cocina y se quedan sin comer.

Destitución de encargado de cirugía

El CMD de Valverde, denunció y condenó la represalia tomada por el doctor Newton Solano, director del hospital regional Luis L. Bogaert, de destituir de sus funciones como encargado del Departamento de Cirugía General al doctor Félix Núñez, luego de las denuncias realizadas por la institución.

Respuesta del SNS

El director regional Cibao Occidental del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Ramón Rodríguez, realizó una rueda de prensa realizada la mañana de este martes para responder a las denuncias del CMD de Valverde, indicando que desde la institución están realizando las gestiones y labores de lugar para garantizar la salud y la calidad en estos hospitales.

Sin embargo, entendían que el paso primordial que debía dar el gremio médico era el diálogo, y luego proceder a las denuncias públicas, si no obtenían respuestas.