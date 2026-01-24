Yeni Berenice sobre Brianna Genao: "el equipo no ha dejado un solo minuto de investigar"

Al cumplirse 24 días de la desaparición de Brianna Genao, en Barrero, Puerto Plata, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, explicó que el equipo que lleva la investigación continúa trabajando arduamente.

"El equipo que investiga ese caso no ha dejado ni un solo día de investigar, de hacer diligencias de investigación útiles, pertinentes para descubrir la verdad en este caso", aseguró.

En torno al trabajo del Buró Federal de Investigaciones (FBI), explicó que estos continúan siendo un soporte importante en la investigación, aunque ya no estén en el terreno.

"Una cuestión es cuando una agencia internacional como el FBI culmina una diligencia de investigación en terreno, pero el requerimiento que hizo la Procuraduría al FBI mantenemos esa colaboración y ellos siguen acompañándonos en el proceso de investigación", afirmó.

Sobre el informe no específico si el mismo ya había sido entregado a las autoridades dominicanas, aunque de acuerdo a fuentes cercanas a la investigación el informe sería entregado entre esta semana y la próxima.

Sobre las investigaciones

"Ustedes saben que el mismo Código manda a que hasta no haya un proceso formal, no se pueden revelar los datos de la investigación", enfatizó.

En la zona

Este sábado en Barrero solo permanecen los miembros del ejército, la policía nacional y la Dirección Central de Investigaciones, y apenas tres personas custodian el acceso al camino vecinal, cuyo tránsito sólo está permitido para personas de la zona.