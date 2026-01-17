En Barrero se perdió la calma y entró el miedo, tras la desaparición de la niña Brianna

Desde la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, de tres años de edad, el pasado 31 de diciembre, la vida en la comunidad de Barrero cambió de forma drástica. La tranquilidad que durante décadas caracterizó a este pequeño paraje agrícola fue sustituida por el miedo, el silencio y la desconfianza.

Campesinos que antes salían de madrugada a sus conucos hoy permanecen encerrados en sus casas. Comerciantes que vivían del poco movimiento local, han visto caer sus ingresos a cero. La comunidad, de calles estrechas y vínculos familiares profundos, se paralizó.

“Después de las siete de la noche aquí no se ve un ser humano”, relata el comerciante Fermín Sosa Rosario, con más de 30 años viviendo en Barrero. “Esto siempre fue un lugar tranquilo, un ensanche chiquitico. Aquí nunca se veían problemas, ni atracos, ni pleitos. Hoy la gente vive asustada”.

La economía local también colapsó. Fermín cuenta que desde el 31 de diciembre pasado no ha vendido “ni una botella”. Ese día tenía prevista una fiesta tradicional de fin de año, que debió cancelar tras la desaparición de la menor. “Tuve que pedir prestados 22 mil pesos para pagarle al músico. ¿Cómo uno hace una fiesta si en su comunidad se pierde una niña?”, lamenta.

comunidad pequeña

La vida de los que viven en la comunidad de Barrero, cambió desde la desaparición.Onelio Domínguez

Barrero es una comunidad pequeña, donde casi todos se conocen y la mayoría de las familias están emparentadas. “Aquí somos primos, familias completas. Esto es un callejón, un bolsillo; para allá no se sale en vehículo”, explica el comerciante, al defender la naturaleza pacífica del lugar.

Nunca antes, dice, se había registrado un caso similar. “Aquí lo único que se había perdido fue una señora mayor, de más de 80 años, que se desorientó. La comunidad entera salió a buscarla junto a la Defensa Civil y apareció esa misma noche en una cañada”.

Mientras tanto, el trabajo agrícola se acumula y las cosechas corren peligro. “Está lloviendo, la guayaba se está picando, el cacao está esperando. Hay que fiarle la comida a los trabajadores porque si no trabajan, no comen”, explica Fermín, reflejando la fragilidad económica que atraviesa la zona.

A pesar del dolor y la incertidumbre, los comunitarios claman por una investigación profunda y transparente. Con relación a la presencia de los agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), el comerciante indico “Que vengan todas las autoridades que tengan que venir. Si es el FBI, que venga. Aquí lo que queremos es que se sepa la verdad”, dijo.

Barrero, una comunidad humilde “no pobre”, como aclara Fermín, sigue esperando respuestas. Desde aquella tarde del 31 de diciembre, la paz se ausentó, y con ella la rutina de un pueblo que hoy vive marcado por el miedo, la espera y la esperanza de que Brianna aparezca.

Según Martín Rosario, agricultor de la zona, el temor no solo es por la seguridad, sino por el estigma. El Agricultor aseguró que evitan ir a sus terrenos por miedo a ser señalados o vinculados al caso. “¿Cómo tú te vas con una brigadita a tumbar cacao ahora? ¿Cómo tú trabajas el plátano o el guineo si la gente tiene miedo hasta de salir?”, cuestionó Rosario.

La presencia constante de autoridades, curiosos y medios de comunicación también ha alterado la dinámica comunitaria. “En los más de cien años que tiene Barrero nunca había venido tanta gente, ni siquiera en la vela de San Miguel, que es cuando más se llena esto”, afirma.

nada concreto

La menor desapareció el 31 de diciembre en la comunidad de Barrero, en Puerto Plata.Onelio Domínguez

A dieciséis días de la desaparición de la menor Brianna Genao, de tres años de edad, las autoridades dominicanas aún no cuentan con resultados concretos sobre su paradero, pese a la ampliación del operativo de búsqueda y la integración de técnicos del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Los trabajos continúan bajo la coordinación del Ministerio Público, con la participación de la Policía Nacional y una fuerza de tarea conjunta integrada por el Ejército, la Fuerza Aérea Dominicana, la Defensa Civil, el sistema de emergencias 9-1-1 y otros organismos especializados.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, aseguró que las labores se mantienen con igual o mayor intensidad, desmintiendo versiones que apuntan a una supuesta reducción del personal desplegado en la zona o al retiro próximo de los técnicos internacionales.

“Nuestro personal ha seguido ampliando el rango de búsqueda junto a técnicos del FBI, bajo la coordinación estricta del Ministerio Público. Estamos esperanzados en poder dar una respuesta oportuna, pero mientras tanto seguimos trabajando”, expresó Pesqueira.

El portavoz policial indicó que más de 50 miembros de distintas instituciones permanecen activos en el área, incluyendo agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), unidades del Ejército y personal de rescate, todos concentrados en un mismo objetivo.

En relación con una manta o pedazo de sábana encontrada en las proximidades de la residencia de la menor, Pesqueira confirmó que la evidencia fue levantada y evaluada por los técnicos correspondientes, aunque aclaró que aún no se cuentan con resultados oficiales.

Asimismo, explicó que dentro del proceso investigativo se están utilizando herramientas especializadas que no son de dominio público, como parte de las estrategias para esclarecer el caso.

Sobre versiones que señalan la detención de un familiar de la menor y la convocatoria a una marcha por parte del padre de Brianna, el vocero policial indicó que esos aspectos corresponden al Ministerio Público, y que la Policía Nacional se mantiene enfocada exclusivamente en las labores de búsqueda.

Las autoridades reiteraron que los operativos continuarán de manera indefinida, conforme a las disposiciones de la Procuraduría General de la República, mientras la comunidad de Barrero y el país permanecen atentos a cualquier avance que permita dar con el paradero de la menor.