Tragedia en Baní: Madre e hijos graves tras ataque de agente de la DNCD en Villa Fundación

La comunidad de Villa Fundación permanece conmocionada tras el violento ataque ocurrido la noche de este pasado miércoles 24 de diciembre, donde una madre y sus dos hijos menores de edad resultaron gravemente heridos a manos de un agente activo de la DNCD.

Las víctimas, identificadas como Escarlen Melo y sus hijos de 7 y 9 años, se encuentran bajo cuidados médicos intensivos.

La madre permanece en el hospital Nuestra Señora de Regla, mientras que los menores fueron trasladados a un centro privado debido a la gravedad de sus heridas; uno de ellos presenta un cuadro clínico de extrema delicadeza.

El atacante, Frandy Amador Feliz, quien ya no convivía con Melo y no es el padre de los niños, emprendió a tiros contra la familia en su vivienda del barrio El Millón.

Tras el hecho, Amador Feliz intentó suicidarse y actualmente recibe atenciones médicas bajo custodia policial en el hospital Pablo Pina de San Cristóbal.

La Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género prepara la solicitud de medida de coerción por intento de feminicidio y filicidio.

Otros sucesos en la zona

La violencia también se manifestó en otros sectores de Baní durante la madrugada del 25 de diciembre. Las autoridades investigan dos incidentes separados en la zona norte.

En el barrio Las 20 Casitas, resultó herido de bala el nombrado Welington Federin Pinales, mientras en el sector El Fundo, Florentino Aybar fue impactado por proyectil de arma de fuego durante una riña.

El Ministerio Público y la Policía Nacional mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer estos hechos y someter a los responsables a la acción de la justicia.