Pareja canadiense es encontrada sin vida en villa turística en la provincia Duarte

Una pareja de canadiense fue encontrada sin vida la tarde de este viernes en una villa de su propiedad, ubicada dentro de un complejo turístico en la comunidad El Indio, del municipio Villa Riva, provincia Duarte.

De momento, las autoridades no han dado a conocer las identidades de los fallecidos ni las circunstancias exactas en que se produjo el deceso. No obstante, una fuente indicó que la mujer había sido trasladada de emergencia el jueves a un centro de salud por complicaciones relacionadas con la diabetes, aunque las causas oficiales de las muertes aún no han sido certificadas.

La alerta fue emitida pasadas las 1:00 de la tarde del viernes, mediante una llamada al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, lo que provocó la rápida movilización de unidades de la Policía Nacional hacia el lugar.

Al llegar, los agentes procedieron a acordonar el área para preservar la escena, permitiendo así el trabajo del médico legista y del personal forense, conforme a los protocolos establecidos.

Posteriormente, los cuerpos fueron levantados y trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en San Francisco de Macorís, donde se les practicaría la autopsia correspondiente para determinar de manera oficial las causas de ambas muertes. Las autoridades continúan las investigaciones.