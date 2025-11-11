Apagón nacional provoca caos en el tránsito y deja personas atrapadas en ascensores en Santiago

El apagón nacional registrado la tarde de este martes provocó múltiples incidentes en la ciudad de Santiago, donde varias personas quedaron atrapadas en ascensores de diferentes edificios, mientras el tránsito colapsó en las principales vías.

El corte eléctrico afectó el funcionamiento de semáforos y servicios esenciales, generando largos entaponamientos y la paralización temporal del teleférico de Santiago, uno de los principales sistemas de transporte urbano de la ciudad.

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Santiago acudieron en auxilio de las personas que quedaron atrapadas en los ascensores, logrando rescatarlas sin que se produjeran incidentes lamentables.

Las autoridades locales y los organismos de socorro se mantienen vigilantes ante posibles emergencias derivadas de la interrupción energética.