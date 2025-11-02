Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Ocoa Fuerza del pueblo Leonel Fernandez 

Leonel juramenta a nuevos miembros y se reúne con productores en Ocoa

¨Desde la Fuerza del Pueblo seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores y la esperanza de un mejor país¨ expresó Fernández 

El expresidente Leonel Fernández habló durante la celebración de su 71 aniversario.

El presidente de Fuerza del Pueblo Leonel Fernández

Yoely GonzálezSan José de Ocoa, RD

El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, realizó un encuentro para juramentar a hombres y mujeres que abogan por un país con oportunidades, y reunirse con productores en el Hotel La Casona Ocoeña en San José de Ocoa.

El propósito de esta reunión con los productores es buscar soluciones ante la difícil situación en la que están por las "malas prácticas" que les afectan en sus actividades ganaderas, esta iniciativa busca exponer y escuchar las necesidades que les preocupan en la actualidad.

"Desde la Fuerza del Pueblo seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores y la esperanza de un mejor país", expresó Fernández sobre la crisis económica.

