Cinco familias pierden sus casas en incendio en Baracoa, Santiago

Al menos cinco familias perdieron sus viviendas y todos sus ajuares, tras registrarse un incendio la madrugada de este viernes en la calle García Copley del sector Baracoa, en Santiago, siendo afectadas once personas en total, incluyendo dos niños menores de cinco años.

Eran pasadas las 3:00 de la madrugada, cuando un joven que caminaba por las inmediaciones se percató del incendio que había comenzado a destruir varias casas, por lo que se apresuró y corrió para alertar a las personas que se encontraban dentro de las residencias.

“Se estaba quemando afuera, el fuego venía desde los cables de tendido eléctrico. Ese muchacho, gracias al Señor, cruzó y nos despertó a todos. Si no llega a pasar, no lo contamos”, narró Javier Lantigua, uno de los afectados por el siniestro, quien lamentó haber perdido todo, pero agradece que tanto el cómo sus parientes estén con vida.

Entre los restos del incendio, se encontraban parte de la mercancía que habían comprado recientemente para un negocio de comida rápida que tenían.

“Se perdió todo. Hasta los motores con los que trabajamos en el negocio de comida rápida quedaron ahí. Dos se quemaron completamente”, lamentó Javier.

Según relató, los bomberos tardaron en llegar debido a que se desviaron a otro punto de la comunidad, llegando aproximadamente dos horas más tarde.

Luis Eduardo Lantigua, uno de tres hermanos que vivían en una de las casas afectadas, cuenta que había salido y cuando regresó se encontró con la terrible escena, su casa había sido consumida por el fuego.

“Yo llegué pensando que mi hermano estaba dentro, me asusté demasiado”, expresó José, quien aseguró que al ver su casa prendida en llamas, corrió a buscar a su hermano, José Lantigua, quien se encontraba durmiendo al momento del siniestro.

Tras la señal de alerta, las familias lograron salir ilesos del siniestro, sin embargo, quedaron sin techo, sin ropa y sin un lugar donde permanecer en estos días de lluvia, tras la tormenta tropical Melissa.

Las viviendas eran de madera y zinc, alguna paredes de block. Estaban ubicadas pared con pared, formando un pequeño conglomerado, lo que provocó que la magnitud del fuego alcanzara las demás casas.

En una de las viviendas afectadas había pequeñas jaulas, donde criaban animales. “Había unos cuarenta periquitos y una iguana. Los pajaritos se perdieron, pero logramos salvar la iguana”, contó Javier.

Asimismo, mencionó con alivio a un señor de 65 años que vivía en una de las casas incendiadas, no estaba porque lo habían sacado temprano para el hospital, antes del fuego, debido a que no se sentía bien.

“Se sintió mal temprano y lo llevaron al hospital antes del fuego. Si hubiese estado ahí, no sé qué habría pasado”, manifestó.

Los afectados presumen que el incendio fue producido por un corto circuito, ya que aseguran la electricidad estaba teniendo fallas desde hacía un tiempo.

Asimismo, piden a las autoridades la colaboración para poder reubicarse, luego de que quedaran sin nada material.