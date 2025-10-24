Tormenta Melissa deja beneficios en el Cibao

Las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa dejaron efectos positivos en la zona del Cibao, especialmente en los embalses que abastecen de agua a la región.

La presa Tavera-Bao alcanzó un nivel de 322.35 metros sobre el nivel del mar, considerado óptimo para las operaciones de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan).

El director general de la institución, Andrés Cueto, informó que el nivel del embalse garantiza la continuidad del servicio de agua potable en Santiago y zonas aledañas, siempre que la turbidez no afecte la calidad del líquido.

“El embalse está en condiciones adecuadas, y nuestros equipos técnicos se mantienen en monitoreo constante para preservar la calidad del servicio”, señaló Cueto.

El funcionario encabezó un recorrido de supervisión junto a técnicos de Coraasan por las fuentes de captación, el sistema Tavera-Bao, el contraembalse de López, y los acueductos de Cienfuegos y Nibaje, donde se realizan labores preventivas y de mantenimiento.

Cueto destacó que, desde que se anunció la llegada del fenómeno atmosférico, fue activado el Comité de Emergencias de la institución para garantizar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

Agregó que las brigadas de emergencia se mantienen listas para actuar, especialmente en las zonas de captación de Bao, donde las lluvias suelen arrastrar plásticos, malezas y sedimentos.

El director de Coraasan exhortó a la ciudadanía a usar el agua de forma prudente y a almacenarla de manera segura, aplicando cinco gotas de cloro por galón y manteniendo los envases bien tapados, conforme a las recomendaciones sanitarias.

Finalmente, Cueto informó que, como medida preventiva, se dispuso la suspensión temporal de todos los proyectos que impliquen excavaciones, hasta que la tormenta deje de incidir sobre la provincia de Santiago, que permanece en alerta verde.

otras presas

En tanto, la presa de Monción, ubicada en Santiago Rodríguez, se encuentra casi al tope con 323.16 millones de metros cúbicos almacenados, lo que representa 97.9% de su capacidad total de 330.13 millones.

Mientras, el Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI) informó que la presa de Rincón, localizada entre Monseñor Nouel y La Vega, tiene 53.39 millones de metros cúbicos de agua, de un total de 59.40 millones; es decir, un 89% de capacidad.