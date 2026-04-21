Wood y García llevan Nacionales a quebrar racha victoriosa de Atlanta

James Wood conectó un jonrón, Luis García Jr. bateó cuatro hits y los Nacionales de Washington rompieron la racha de seis victorias consecutivas de los Bravos de Atlanta con un triunfo de 11-4 el martes por la noche.

Los Nacionales anotaron tres carreras antes de que el abridor de Atlanta, Reynaldo López (1-1), retirara a un bateador, y el lanzador derecho terminó su actuación tras dos bateadores en la segunda entrada. Foster Griffin (3-0) permitió tres carreras y cinco hits en seis entradas.

Curtis Mead también conectó un jonrón para Washington, y Drake Baldwin y Eli White hicieron lo propio para los Bravos.

Wood abrió la parte baja de la primera entrada con una base por bolas, la primera de las cuatro que recibió en el día. García conectó un sencillo, y el sencillo de Jacob Young puso el marcador 1-0. Tras una base por bolas a CJ Abrams, López otorgó otra base por bolas a Daylen Lile, impulsando una carrera. Nasim Nuñez, el sexto bateador consecutivo en embasarse, conectó un sencillo que impulsó una carrera para poner el marcador 3-0.

Wood se convirtió en el segundo jugador de los Nationals desde su traslado desde Montreal en conectar un jonrón y recibir cuatro bases por bolas en el mismo partido. Bryce Harper lo logró el 2 de abril de 2018, también contra Atlanta.

l jonrón solitario de Baldwin en la tercera entrada puso el marcador 4-2, y White conectó otro cuadrangular en la quinta para reducir la ventaja a una carrera. García conectó un sencillo productor de carrera en la parte baja de la quinta entrada.

El cuarto hit de García fue un doble con las bases llenas en la séptima entrada que impulsó dos carreras. Jacob Young puso el marcador 8-3 con un rodado productor de carrera.

Los Bravos anotaron en la octava entrada con una extraña jugada de out 3-6-3. García fildeó el rodado de Austin Riley en primera y lanzó a segunda, intentando iniciar una doble jugada. Pero nadie cubría la base y la pelota fue a parar a las manos de Abrams, el campocorto, que aún se encontraba a pocos metros de la base. Este lanzó de vuelta a primera para sacar a Riley, pero la carrera llegó a home.

Mead respondió con un jonrón de tres carreras para poner el marcador 11-4.