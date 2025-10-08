Profesor de inglés acusado de violar a niña de 6 años en Ocoa

El juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Ocoa envío ayer a prisión preventiva por tres meses al profesor de inglés, Elizalberth Manuel Ramírez Montilla, acusado de agredir sexualmente a una niña de 6 años, cuya identidad se omite por razones legales, cuando le impartía clases en la calle Duarte, en esta ciudad, en un hecho ocurrido el 18 de septiembre pasado.

El juez que preside el tribunal, Isael Martínez Guerrero, definió como un hecho bastante llamativo y acogió la solicitud sobre medida de coerción que hizo la fiscalía representada por el fiscal Ysidro Minyetty y ordenó que Ramírez Montilla sea enviado a la cárcel de Baní correspondiente a hombres.

Durante el desarrollo de la medida de coerción conocida en horas de la mañana, la fiscalía expuso que Ramírez Montilla, padre de 6 hijos, aprovechaba que era el profesor de la menor y que los demás niños salieran de la escuelita para abusar de la niña, la cual se la colocaba en sus piernas, según le declaró a su madre, cuyo nombre se omite por tratarse de una menor de edad.

Mientras, en la audiencia la madre de la niña dijo: “Estoy aquí para que le den libertad, él está preso injustamente, yo puse la denuncia por celos”.

De acuerdo a informes obtenidos por este medio, la madre de la niña era pareja del imputado.

La defensa del imputado estuvo representada por el abogado Elías González, quien presentó presupuestos, un desestimiento y solicitó la libertad.

Entretanto, el presunto autor dijo que es padre de 6 hijos y que sería incapaz de poner la mano a una menor de edad y se declaró inocente.