Fantino en crisis por falta de agua; comunitarios culpan a INAPA

La escasez de agua potable mantiene en estado de desesperación a los habitantes del municipio de Fantino, quienes señalan al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) como responsable de la crisis que afecta a miles de familias.

De acuerdo con denuncias de residentes, el servicio de agua llega de manera irregular y en algunos sectores no se recibe desde hace varias semanas. Esta situación ha obligado a muchas familias a depender de la compra de botellones y de camiones cisterna privados, lo que representa un gasto adicional en medio de la difícil situación económica.

“Estamos cansados de promesas incumplidas. INAPA no da respuesta y aquí la gente está sufriendo porque el agua es vida y no tenemos”, expresó María Jiménez, dirigente comunitaria del sector El Anconcito.

Comerciantes y amas de casa explicaron que la escasez afecta también las actividades productivas y los centros educativos, donde se dificulta mantener la higiene básica.

Ante la falta de soluciones, comunitarios advirtieron que en los próximos días podrían iniciar protestas pacíficas y paralizar el tránsito en las principales vías del municipio, hasta que las autoridades de INAPA y el Gobierno central atiendan el reclamo.

Los moradores de Fantino demandan la rehabilitación urgente del acueducto local y una planificación que garantice el suministro continuo de agua potable, al tiempo que recordaron que este servicio constituye un derecho fundamental para la población.