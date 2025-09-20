Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Fantino en crisis por falta de agua; comunitarios culpan a INAPA

De acuerdo con denuncias de residentes, el servicio de agua llega de manera irregular y en algunos sectores no se recibe desde hace varias semanas.

Comunidades de la Cordillera Septentrional reclaman el suministro de agua potable.

Comunidades de la Cordillera Septentrional reclaman el suministro de agua potable.Archivo

Listín DiarioFantino, Sánchez Ramírez

La escasez de agua potable mantiene en estado de desesperación a los habitantes del municipio de Fantino, quienes señalan al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) como responsable de la crisis que afecta a miles de familias.

De acuerdo con denuncias de residentes, el servicio de agua llega de manera irregular y en algunos sectores no se recibe desde hace varias semanas. Esta situación ha obligado a muchas familias a depender de la compra de botellones y de camiones cisterna privados, lo que representa un gasto adicional en medio de la difícil situación económica.

“Estamos cansados de promesas incumplidas. INAPA no da respuesta y aquí la gente está sufriendo porque el agua es vida y no tenemos”, expresó María Jiménez, dirigente comunitaria del sector El Anconcito.

Comerciantes y amas de casa explicaron que la escasez afecta también las actividades productivas y los centros educativos, donde se dificulta mantener la higiene básica.

Ante la falta de soluciones, comunitarios advirtieron que en los próximos días podrían iniciar protestas pacíficas y paralizar el tránsito en las principales vías del municipio, hasta que las autoridades de INAPA y el Gobierno central atiendan el reclamo.

Los moradores de Fantino demandan la rehabilitación urgente del acueducto local y una planificación que garantice el suministro continuo de agua potable, al tiempo que recordaron que este servicio constituye un derecho fundamental para la población.

