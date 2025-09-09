Un muerto y cuatro heridos en accidente múltiple en Maimón, Puerto Plata

Una persona falleció, y cuatro se encuentran heridos, tras un accidente múltiple ocurrido en la carretera Puerto Plata - Navarrete, en el distrito municipal de Maimón.

El occiso fue identificado como David Salomón Minaya, también conocido como "Guido", mientras que de los heridos sólo ha sido identificada la doctora Lisette Almonte, quien recibe atenciones en la Clínica Brugal.

Se informó que el estado de Almonte es delicado, por lo que solicitan sangre O+ para su intervención. Asimismo, las demás personas han sido trasladadas al hospital Ricardo Limardo de Puerto Plata.

Unidades del 911, Rescate Ámbar y otras instituciones de socorro dieron asistencia a las personas involucradas en el accidente.