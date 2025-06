Se entrega presunto autor de muerte a dirigente comunitario en huelga de Rancho Arriba de Ocoa

"No he hecho nada malo, pero he estado huyendo", dijo Víctor Girardo, quien es acusado de dar muerte del dirigente comunitario del municipio Rancho Arriba de Ocoa, Ignacio Maceo, en medio de una protesta originada en Juan Luis.

Girardo fue entregado esta noche a la Policía vía el diputado, Ángel Pire, en presencia de los procuradores fiscales, Ysidro Minyetty y Felipe Isa, así como también del mayor Pedro Gil Diclo, encargado de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim).

La entrega de Victor Girardo, quien ha sido definido como un agricultor serio y trabajador, se hizo próximo a las 7:00 de la noche en el cuartel de la trigésima sexta compañía local.

Recientemente se llevó a cabo un operativo de control y protección del Parque Nacional La Humeadora ubicado en Rancho Arriba, por parte de una fuerza combinada bajo la dirección de Protección Ambiental (Senpa), Migración y otras autoridades, según informó el encargado de Medio Ambiente en Rancho Arriba, José Arcadio Chelo.

Esto trajo como consecuencia una huelga por parte de productores de orégano, quienes incendiaron neumáticos denunciando que sus plantaciones fueron destruidas al igual que sus casas en el lugar.

Se informó que la protesta que tenían los agricultores era para oponerse al desalojo ordenado por el Ministerio de Medio Ambiente en áreas protegidas.

En dicha protesta hubo disparos y uno de ellos alcanzó a Maceo, quien no estaba participando de la misma, según los informes.