Pedirle a estos dibujos animados que resuciten y adapten al presente al célebre Walt Disney, es como negar la existencia del Nintendo y todo lo que este videojuego es capaz de hacerle sentir a niños -y adultos- ratos de este entretenimiento. Es como pedirle a un dinosauro de “Jurasicc Park” que se transforme en pez y pueda ser parte de la dieta diaria.

‘Super Mario Bros: La película’ alejó los fantasmas de la desastrosa (pero simpática) adaptación de 1993 y convirtió al Nintendo en un éxito en cines. Y todos sabemos qué ocurre cuando una película de una propiedad intelectual adquiere ganancias de taquilla... El anuncio de una secuela no se hizo esperar, y la maquinaria se puso en marcha en los estudios Ilumination, hogar de los Minions y de esta versión al estilo de “Piratas del Caribe”, donde Mario y Luigi señorean como buenos ejemplos de la legión de fans que los siguen .

Pero esta secuela de ‘Super Mario Galaxy: La película’, basada en los videojuegos en 3-D de la Wii, está por debajo de su predecesora.

La urgencia ha conspirado contra su guion, que comienza atropellado y no acaba de unir los puntos pendientes que quedaron abiertos al final de la primera película.

Es como si sus realizadores no supieran continuar la historia y han recurrido a inventos y explicaciones insustanciales. Esa urgencia también explicaría el no aprovechamiento de personajes y aciertos de esta apuesta.

En lo visual, esta versión corrije el libreto. La cinta está repleta de colores y de detalles mágicos como la lluvia de estrellas (Lumas) en el Reino Champiñón o el homenaje de Mario y la princesa Peach como auténticos héroes. La cinta posee un conjunto de estímulos sensoriales que provoca la atención de las nuevas generaciones. Y, por supuesto, no faltan nuevos personajes y escenas poscréditos en las que se dan pistas de hacia dónde se dirige la franquicia cinematográfica en su búsqueda de público.

Sea como fuere, es una cinta para determinado tipo de público que rapidamente se olvida por tantas situaciones atropelladas y un guion mediocre.

Ficha técnica

País: Estados Unidos. Género: Dibujos animados. Año: 2026. Duración: 98 minutos. Dirección: Aaron Horvath y Michael Jelenic. Guion: Mathew Fogel (video juego de Shigaru Miyamoto): Voces: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charles Day, Jack Black y otros. Sinopsis: Secuela basada en la saga ‘Mario Galaxy’. Los hermanos Mario y Luigi y la princesa Peach emprenden una aventura por los confines del espacio y la galaxia.