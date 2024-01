Testigos narran cómo acribillaron a tres personas de una misma familia en Nagua

Todavía quedan las manchas de sangre sobre la carretera donde tres miembros de una misma familia fueron acribillados a tiros, mientras se encontraban a bordo de un vehículo en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

Según los testigos, aproximadamente a las 3:00 de la tarde, visualizaron dos grupos armados que se encontraban disparando, sin embargo, solo una cámara en un edificio enfocando diagonalmente hacia donde ocurrió el hecho, habría podido captar el momento justo en el que les segaron la vida.

Cuentan que, debido a un entaponamiento, por la reconstrucción de la carretera, los vehículos se habían tenido y fue cuando los desconocidos arremetieron contra la jeepeta Toyota 4Runner, color negro, donde se transportaban las víctimas, presuntamente por unos “ajustes de cuentas”.

Los tres hombres, quienes supuestamente se encontraban visitando a sus parientes, pertenecían a una misma familia, Roberto López, alias Patanita, quien murió en el hecho, era el hermano menor del herido Francisco Cortorreal López, alias El Gringo, de 42 años. Mientras que, Santos Mercedes Escolástico (Santíco), de 34 años, era primo de ambos.

De acuerdo con los vecinos, Patanita, residía con su progenitora y se dedicaba a lavar autos en su vivienda, en tanto, Santico se desempeñaba como conductor de transporte público.

Ambos habían presentado antecedentes penales, presuntamente por casos de abuso sexual a menores de edad, sin embargo, habiendo cumplido sus cargos ya se encontraban en libertad.

Francisco, quien se encuentra gravemente herido, tenía alrededor de siete años sin visitar el país y llegó el pasado domingo, pretendiendo quedarse al menos una semana.

Tanto los fallecidos como el herido son oriundos de la comunidad Los Limones en el distrito municipal El Pozo, municipio El Factor, donde los comunitarios expresaron eran jóvenes tranquilos. Allí fueron velados en la casa familiar.

Hasta el momento no han identificado a los responsables de este hecho, sin embargo, el Ministerio Público en conjunto con las autoridades policiales, iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Mientras que, la dirección regional de la Policía Nacional en María Trinidad Sánchez, ordenó el despliegue de unidades por toda la provincia para dar con el paradero de los responsables.

Extraoficialmente trascendió que habría sido un altercado entre bandas, por motivos no especificados, no obstante, este dato no ha sido corroborado por un órgano de autoridad.

Múltiples acribillamientos en 6 años

El municipio de Nagua, en la provincia María Trinidad Sánchez, ha sido el escenario de al menos 7 acribillamientos con un saldo de once muertos en los últimos seis años, manchando de sangre el tropical y costero pueblo.

Las víctimas más recientes, fueron baleadas este miércoles 10 de enero de 2024, resultando Santos Mercedes Escolástico (Santico), de 34 años, y Roberto López (Patanita) fallecidos, mientras que Francisco Cortorreal López (El Gringo), de 42 años, quien recientemente habría llegado de los Estados Unidos se encuentra gravemente herido con al menos nueve impactos de balas.

Estos fueron interceptados y tiroteados por desconocidos el kilómetro 3 de la carretera Nagua- San Francisco de Macorís a plena luz del día.

No obstante, el pasado 13 de septiembre de 2023, un hombre señalado como el “líder del narcotráfico” en Nagua, murió acribillado a tiros junto a su escolta, mientras estaban en la parte frontal del cementerio municipal de Nagua, donde acudieron a dar un pésame.

Edward Pérez, mejor conocido como «El Hombre», y otro solo identificado como Ramoncito, quien alegadamente era miembro de la seguridad de Pérez, fallecieron tras recibir múltiples impactos de bala.

Asimismo, el 11 de Julio de ese mismo año, Manuel Santos Genao falleció cuando recibía atenciones médicas tras ser baleado por desconocidos en su lugar de trabajo en el taller de mecánica YoYo, ubicado en este municipio.

El pasado martes 4 de mayo de 2021, desconocidos mataron a balazos a Alfonso Peña, quien era pastor evangélico en esta ciudad costera. El hombre resultó herido mortalmente por dos personas por motivos aún desconocidos y perdió la vida mientras recibía atenciones.

Mientras que el 16 de junio de 2021 apresaron a 4 personas vinculadas al atroz asesinato de Librada de la Cruz, de 78 años y Selena Almonte, de 15, ambas ultimadas en la casa de la anciana, abuela del compañero sentimental de la adolescente, quien también fue violada.

Los criminales utilizaron blocks y palos para segarles la vida. Ya muerta, la joven y herida de gravedad la señora, sus cuerpos fueron lanzados a la parte trasera de la vivienda.

En tanto que el 30 noviembre también de 2021, luego que quitarle un niño que tenía en sus piernas, Erickon Ventura recibió varios impactos de bala a quema ropa, cuando dos hombres penetraron a su vivienda, segundo nivel en la calle 12 del sector San José De Villa y acabaron con su vida.