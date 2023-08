Monseñor Héctor Rafael Rodríguez califica el desempleo y violencia como dos problemas inquientantes

El presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, ha identificado al desempleo y la violencia como dos problemas cruciales que más inquietan a la población, entre otros de fuerte impacto, por lo que ha juzgado necesario poner atención a esto y buscarle una solución.

Mientras comentó estos casos, también se refirió al caso de la Junta Central Electoral, que pidió a los partidos no hacer manifestaciones en la vía pública y otorgó un plazo de 15 días a estos entes políticos para retirar la propaganda electoral de los espacios públicos.

A propósito de esto, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez declaró, hablando para Listín Diario, que al ente nacional de elecciones “le cogió tarde”.

“Yo creo que a la Junta le cogió tarde, deben estar más atentos a lo que dicen los reglamentos, para aplicarlos como una medicina preventiva, a su tiempo”, indicó Rodríguez, que también es obispo de la diócesis de La Vega.

Explicó que lleva alrededor de dos meses con una “invasión visual” de afiches de personas a las que, incluso, le han negado la inscripción, pero, aun así, “ya los afiches andan por ahí”.

Los mítines, "una cosa terrible"

“A lo mejor estamos a tiempo, espero que sí, pero los mítines en la calle es una cosa terrible. Yo ahora no he visto, nadie me ha obstaculizado el tránsito, pero es una cosa terrible”, estableció Monseñor, al ejemplificar el impacto de la propaganda a destiempo.

Habló, además, de esta contaminación visual que “uno tiene que sufrir”. Puntualizó que con el dinero del pueblo, el que le dan a los políticos, “nos hartan a nosotros de tantas y tantas propagandas que, a veces, ni valen la pena”.

“La mejor propaganda que puede hacer un político es su estilo de vida, honesto, responsable, y lo que hace en la sociedad que la gente lo vea”, afirmó el pastor eclesial.

preocupaciones

De acuerdo a Monseñor Rodríguez, en la diócesis que dirige, realizaron un censo en el año 2018 a través de una visita a la 60 parroquias de la demarcación a su cargo, desde Blanco Arriba en Tenares hasta Cevicos, en Cotuí; Tierra Blanca, en Constanza, y La Torre, que son como las parroquias limítrofes.

Explicó que antes de llegar a cada parroquia, realizan un censo en todas y los problemas comunes que a la gente le preocupa, pues definitivamente está el problema de los empleos.

“La gente se preocupa primero por comer y para eso necesita generar ingresos, riquezas, dinero. Mucha gente chiripeando y mucha gente con un nivel extremo de pobreza encontré aquí”.

Indicó que pese a que el área social de la diócesis se llama Cáritas, que es para atender las necesidades de la gente, como vivienda, comida, salud, “lo que uno puede hacer, porque a eso debe responder el gobierno”, a través de Caritas tuvo que intervenir en ese entonces en comunidades para hacer una casita rápidamente, porque la gente estaba durmiendo debajo de dos hojas de zinc podridas.

“Es una preocupación para la gente levantar su nivel de ingresos económicos”, estableció el Obispo.

la violencia

Asimismo, otro de los temas que de acuerdo a Monseñor Héctor Rafael preocupa a la población de la diócesis de La Vega, es la violencia.

Explica que en lugares que visita, los comunitarios le pedían el favor de gestionar con el jefe de la policía, que se envíe una dotación policial a esos sitios, aunque sea pequeña, o un cuartel porque los mantienen bajo zozobra.

Además, otra inquietud común, es que a las personas les preocupa la titulación de sus tierras, ya que pese a que cuentan con mucha tierra, no pueden acceder a un crédito ni a un préstamo.

Por otro lado, a nivel de la política, de acuerdo a los resultados de sus encuestas, la gente no quiere que les hablen del tema en general. “siento que la gente está involucrada en la política porque vota, porque tiene que pensar en el mejor candidato o porque no votan”, indicó.

.