No han sometido a nadie por drogas y armas decomisadas en la cárcel Rafey

El magistrado Juan Carlos Bircann, procurador de la Corte de Apelación de Santiago, informó que no hay personas sometidas por posesión de armas de fuego y drogas, que fueron decomisadas en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres. De acuerdo al procurador, esto se debe a que se trató de una requisa rutinaria, por lo que no contaban con una orden de allanamiento, lo que lo vuelve insostenible ante un tribunal.

“Eso es administrativo, para fines de sometimiento judicial no tendría validez, porque no satisface el voto de la ley”, puntualizó Bircann. Explicó además que no cuentan con un personal preparado para ingresar a un centro penitenciario a hacer esas operaciones relámpagos que son muy violentas, considerando que los reclusos tienen su mundo aparte, ante el pedimento del director de Prisiones para realizar la requisa con la nueva Ley 113-21, que establece que este tipo de requisas deben realizarse con un Ministerio Público.

“Lamentablemente la cárcel es un micromundo. Fuera de las consideraciones teóricas es un micromundo. Ahí el que vigila y el vigilado forman una especie como de comunidad en cualquier parte”, establece el procurador.

Asimismo, Bircann indicó que es la primera vez en mucho tiempo que la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, (DGSPC), ocupa armas de fuego, pero es común que se ocupen sustancias ilícitas, baterías de celulares y tarjetas, y objetos cortopunzantes. El organismo confiscó 46 celulares, una computadora portátil, 41 herramientas cortopunzantes, 43 porciones y 10 buchetas, presumiblemente marihuana, 10 buchetas y 57 porciones, que se cree es cocaína.