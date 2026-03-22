Carolina reafirma fortaleza con masivo acto de apoyo mientras rinde cuentas como secretaria general

La alcaldesa del Distrito Nacional y secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, encabezó este domingo un multitudinario encuentro en el club Mauricio Báez ante miles de militantes y dirigentes del Gran Santo Domingo de esa organización que apoyan sus aspiraciones a la presidencia de la República para los comicios del 2028.

Carolina rindió cuentas de su gestión durante 8 años como secretaria general del PRM, aseguró que los perremeistas son el verdadero motor del partido y que trabajará siempre por asegurar el espacio que cada uno se ha ganado. Aseguró que el PRM es “un solo cuerpo con un proyecto de nación de largo plazo, que cuenta con el gran liderazgo del compañero presidente Luis Abinader”.

En el acto estuvieron además cuatro presidentes del PRM de los 5 municipios más populosos y electoralmente importantes del Gran Santo Domingo: Fellito Suberví del Distrito Nacional; Francisco Campusano, Santo Domingo Oeste; Ysidro Torres de Santo Domingo Norte y Fernando Lebrón presidente municipal del PRM en Los Alcarrizos. Así como los alcaldes: Betty Gerinimo, Santo Domingo Norte; Francisco Peña de Santo Domingo Oeste; Miguel Antonio Saviñón, de La Victoria y Wendy Cepeda de San Luis.

Carolina informó que recorrerá todas las regiones del país para presentar a los perremeistas el informe de su gestión de 8 años como secretaria general de su partido, un ciclo que ya cierra en su carrera política para concentrarse en su proyecto de nación.

Las bases, el verdadero motor

Carolina fue enfática en valorar el rol de la militancia del PRM. “Veo aquí a nuestras bases, esos hombres y mujeres que han sido los grandes artífices de nuestros triunfos electorales. Y es bueno recordar cada día lo que dijo un gran político dominicano, y mi maestro de la vida: Gobernaré para todos sin olvidarme de los míos”.

Un mensaje claro hacia 2028

Mejía cerró su intervención con una advertencia directa: “Volver al pasado es perder todo lo que hemos construido”. Ratificó que solo con continuidad, trabajo conjunto y corrección de errores se consolidará el cambio iniciado por el PRM. “Los dominicanos no quieren excusas ni peleas. Quieren soluciones concretas”, puntualizó.

Entre los diputados que asistieron del Gran Santo Domingo estuvieron: Liz Mieses, Manuel Nuñez y Carlos Sánchez del Distrito Nacional; Jorge Frías, Juan Jose Rojas, Pedro Julio Alcantara y Yancarlos Simana por Santo Domingo Este; Aldo Adon de Los Alcarrizos; Junior Muñoz de Santo Domingo Norte; Leyvi Bautista, Indhira de Jesús y Felix Encarnación por Santo Domingo Oeste, así como el diputado Pedro Julio Alcántara de Santo Domingo Este.