Abel Martínez propone a aspirantes acuerdo político para que el PLD sea "una opción real de poder"

El excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, presentó este viernes lo que considera como una solución para unificar esa militancia y concentrarla en una sola figura para los comicios electorales de 2028.

Martínez entiende que una opción para reducir las tensiones internas, evitar confrontaciones innecesarias y relanzar al PLD para convertirlo en una opción real de poder es a través del siguiente proceso: la realización de un acuerdo político, basado en “la buena fe”.

“Un acuerdo político voluntario entre los aspirantes presidenciales, que no constituya un método institucional del partido ni sustituya los mecanismos formales que correspondan en su debido momento, sino que se sustente en la buena fe, el desprendimiento y el compromiso con la unidad y el interés superior del PLD”, expresó.

En una carta enviada al Comité Central y Comité Político de esa organización política, Martínez le sugiere a los peledeístas que estén interesados en postularse a la candidatura presidencial someterse a un periodo de trabajo político, entre ocho y diez meses, con el objetivo de recorrer el país, conectar con la militancia y la sociedad.

Además, Martínez recomienda a sus compañeros utilizar varias firmas encuestadoras, “seleccionadas en común acuerdo”, para realizar mediciones internas y externas.

Este procedimiento terminaría con “el compromiso político de respaldar, llegado el momento legal oportuno, al aspirante que resulte mejor posicionado, impulsándolo institucionalmente mediante el método que la ley y los estatutos permitan”.

Martínez aclaró que no busca “imponer criterios”, sino contribuir a una “salida responsable y unificadora, pensada en el bienestar del partido”.

Doble desafío

Aunque algunos dirigentes de la cúpula han manifestado su rechazo, la intención del Comité Político del PLD es celebrar un mecanismo de consulta similar al desarrollado en 2022, que concluyó con la escogencia de Martínez como candidato presidencial para la contienda electoral de 2024.

En ese momento, la “consulta ciudadana”, siendo así nombrada por los dirigentes morados, pudo superar el cronograma establecido por la Ley 20-23 del Régimen Electoral que ordena a las entidades políticas a seleccionar a su candidato presidencial en octubre del año previo a las elecciones. Sin embargo, en la actualidad, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ha impedido su desarrollo debido a que un integrante del PLD presentó una solicitud de nulidad a los “Acuerdos Discusión sobre el Mecanismos y la fecha para seleccionar un aspirante a Precandidato o Precandidata Presidencial”.

Para Martínez, el escenario actual plantea un doble desafío, ya que no visualiza de manera oportuna “adelantar un método formal de selección como una primaria”, ni “tampoco conviene esperar pasivamente hasta los plazos finales, sin una construcción política previa, porque ello debilitaría nuestras posibilidades reales de competir con éxito”.

“La meta no puede ser solo tener un candidato, sino construir una candidatura verdaderamente competitiva de cara a las elecciones de 2028”, comunicó.

¿Quiénes son los demás aspirantes?

Tras ser derrotado en 2024 por el actual presidente de la República, Luis Abinader, alcanzando solo el 10.3% de los votos, Martínez aseguró el pasado 24 de enero que trabajará para lograr su meta de ser quien ocupe la silla presidencial al concluir el mandato gubernamental en los próximos dos años.

En ese momento, fue uno de los primeros dirigentes morados en oficializar sus aspiraciones de arribar al Palacio Nacional, luego de que el también miembro del Comité Político Francisco Javier García anunciara su proyecto político. Además, el exsecretario general del PLD, Charlie Mariotti, y Francisco Domínguez Brito, ambos integrantes del máximo órgano político, confirmaron que competirán por ser la cabeza en la fórmula presidencial que deberá ser presentada en 2027.

Hasta el momento, los demás aspirantes no han reaccionado de manera pública a la visión electoral y política del PLD presentada por Martínez.

Otro dirigente es Gonzalo Castillo, quien, según asegura el diputado peledeísta Gustavo Sánchez, recorrerá nuevamente detrás de la banda presidencial. Sánchez basa este dato en que fue declarado por Castillo como coordinador de campaña; sin embargo, aún no ha emitido ninguna confirmación al respecto.

Secuelas de la debacle

Martínez recordó las experiencias que registró el PLD en 2020 al perder las elecciones presidenciales, provocada por la ruptura que ocasionó la celebración en octubre del año antes de las primarias entre Gonzalo Castillo y el expresidente Leonel Fernández.

La desconfianza de Fernández en los resultados electorales internos que posicionaron a Castillo como candidato presidencial causó su salida del PLD y lo llevó a trasladarse hasta el partido político Fuerza del Pueblo (FP). La derrota electoral de Martínez en 2024, al ser beneficiado únicamente con alrededor de un 10% de las actas, permitió que la FP se elevara dentro del sistema de partidos, colocando al PLD en la tercera posición.

A pesar de haber sido elegido, Martínez también entiende que la “consulta ciudadana” de 2022 no logró una integración plena de la militancia en todos los niveles. Es por esta razón que exhortó a los peledeístas a trabajar, a unificar las bases, generando así las condiciones de ser una “opción real de poder”.

“Reitero mi disposición permanente de contribuir a todo esfuerzo que fortalezca al Partido de la Liberación Dominicana y lo encamine con éxito hacia el 2028”, afirmó Martínez.

Comisión para presidenciables

Mientras tanto, el presidente del PLD, exmandatario Danilo Medina, conformó una comisión encargada de definir el Protocolo de Aspirantes Presidenciales que se ha reunido con los cuatro dirigentes que confirmaron su intención de alcanzar la Presidencia de la República.

Según ha informado a reporteros de este medio uno de los miembros de esa mesa de trabajo, Ándres Navarro, el objetivo del PLD es unificar antes de que finalice el año todas las intenciones en un solo aspirante.

El PLD convocará el próximo 22 de febrero a los miembros del Comité Central para conocer el proyecto de protocolo que prepara la delegación.