Leonel acusa al PRM de "comprar elecciones" con fondos de Senasa

El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, acusó este sábado al PRM de utilizar fondos públicos del Seguro Nacional de Salud (Senasa) para “comprar elecciones”.

Durante un acto de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo, Fernández sostuvo que el PRM no gana procesos electorales por respaldo popular, sino mediante el uso indebido de recursos del Estado.

“Ellos no ganan elecciones, ellos compran elecciones. Ya ustedes ven que en el expediente de Senasa todos acusan diciendo que ese dinero era para financiar la campaña del PRM”, afirmó.

El líder opositor afirmó que, mientras la Fuerza del Pueblo se planteaba como meta afiliar dos millones de ciudadanos en todo el país, el partido de Gobierno respondía con una "incorporación masiva" de personas al sistema de Senasa, acompañada de propaganda política a escala nacional.

“Eso dio lugar a la corrupción y al uso de fondos públicos para financiar la campaña”, expresó.

Al referirse a la situación nacional, Fernández afirmó que el país vive un desgaste del actual Gobierno, el cual se manifiesta en un creciente malestar social.

Indicó que no se trata únicamente de un problema ético, como advirtieron recientemente los obispos del país, sino también de ineptitud e ineficacia en la gestión pública.

Como ejemplo, situaciones en hospitales, tanto en construcción como en funcionamiento, en provincias como Azua, San Francisco de Macorís y San Cristóbal.

“Un hospital en construcción se desploma antes de terminarse, y hospitales en servicio se les cae el techo. Este es un gobierno al que se le viene cayendo el techo todos los días”, sentenció.

En el marco de la actividad, Fernández encabezó la juramentación de decenas de nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo provenientes de los distritos municipales de La Cuchilla y Medina, incluyendo exautoridades locales, dirigentes comunitarios, líderes religiosos, productores agrícolas y presidentes de comités de base, muchos de ellos con trayectoria en otras organizaciones políticas.

Entre los juramentados se destaca la incorporación de figuras de alto liderazgo local como José Luis Nivar (Chulo Pelota) y Teófilo Nivar, exsíndicos del distrito municipal de La Cuchilla; Dr. Fanel Sánchez, secretario general del PLD en la demarcación; Ángel Miguel Díaz, ex presidente del PRD; así como dirigentes empresariales y comunitarios como Domingo Suero y Petronila Díaz. En el distrito municipal de Medina, se resaltó la juramentación de dirigentes históricos encabezados por Juan Pablo Nivar Brito (Rodolfo), presidente del PLD en ese distrito, junto a miembros del Comité Central, vocales municipales y líderes intermedios, consolidando un bloque político y social que fortalece la estructura de la Fuerza del Pueblo de cara a los próximos procesos electorales.