Fuerza del Pueblo encabeza multitudinaria marcha en protesta de la situación que atraviesa el país

El partido Fuerza del Pueblo encabeza este domingo una marcha en reclamo por la inseguridad y los altos precios.

Desde tempranas horas, cientos de personas se encuentran en la calle Albert Thomas con Nicolás de Ovando, para caminar demanda de mejores servicios, el cese de los apagones y por la "ineficiencia del Gobierno" .

Con banderas verdes, cornetas, y pancartas con frases como "que cambió tan salao' hasta el Metro han acabao'", "el cambio es eso, un plátano a 40 pesos", "Basta de abuso, menos delincuencia", las personas vociferaban "se van".

"Hoy será el inicio, ese despertar, ese resurgir del pueblo dominicano que está harto de tanta incapacidad y falta de gerencia que ha tenido este Gobierno", manifestó un dirigente del partido.

La excandidata vicepresidencial, Ingrid Mendoza, afirmó que la cantidad de personas que han acudido a la marcha, afirmando que es señal de que la gente está cansada de la situación actual.

"Las expectativas que teníamos han sido superadas, no hemos llegado todavía al punto inicial de la marcha y ya vemos la calidez del pueblo dominicano y como le dice 'no' al alto costo de la vida, a los apagones, a la inseguridad, a la inexperencia de este Gobierno", dijo.