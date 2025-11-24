Delincuencia no da tregua, en 64 días suman 72 asaltos y 8 muertes

A pocas semanas de finalizar el año 2025, la cantidad de atracos a mano armada se ha intensificado, causando preocupación y temor en la nación dominicana. Esta escalada criminal ha llegado incluso a cobrar vidas.

Los datos recopilados por Listín Diario indican que, entre agosto y noviembre de este año, se registraron al menos 72 robos y ocho muertes, una cifra que solo refleja una porción de los actos delictivos cometidos.

Sin embargo, aunque algunos de los criminales han sido detenidos, otros aún permanecen prófugos de la justicia.

En esta incidencia delictiva, San Cristóbal, Santiago y el Gran Santo Domingo encabezan las listas de los asaltos a cualquier hora del día.

En una muestra clara de impotencia, el director regional Cibao Central de la Policía Nacional, Juan Bautista Jiménez Reynoso, exhortó la semana pasada a la población "a evitar el uso de joyas". Lo hizo en un video que circuló en las redes sociales.

Agosto

Se registró el asesinato de Ángel Luis Abad (Papá Retro), de 35 años. Abad falleció a consecuencia de heridas de arma de fuego en un asalto el 18 de agosto.

Septiembre

Este diario contabilizó nueve asaltos a mano armada, sin registros de muertes. Algunos de estos fueron recopilados en redes sociales.

El 20 de este mes se registró un atraco en Boca Chica. El 21 en la calle La Guardia y Oviedo, próximo a la avenida Máximo Gómez.

El 22, en la calle 15, sector Pica Piedra, Villa Hermosa en La Romana. Ese mismo día ocurrió un atraco en Santiago y en el barrio Puerto Rico, Los Mina, Santo Domingo Este, en horas de la noche.

El 26 de septiembre se registraron tres atracos en la calle Máximo Ares García en Alma Rosa primera. También en Los Frailes. Luego un asalto a un delivery en Lucerna, en Santo Domingo Este. Al día siguiente, en el sector Villa Linda, Pantoja.

Octubre

Se registraron 33 atracos, dejando un saldo de tres muertes violentas.

El 4 de octubre ocurrió un atraco en el sector Invi, en Los Alcarrizos. Situación similar se reportó en la provincia de Santiago, en Villa Mella, en la calle segunda del Abanico de Herrera. También en Lucerna, Santo Domingo Este.

El 10 de octubre Gustavo Adolfo, de 44 años, un pintor y deportista, fue víctima de un atraco que le cobró la vida. El crimen ocurrió en el play de sóftbol del sector Villa Fundación, en el municipio cabecera de San Cristóbal, pasadas las 11:30 de la noche, reseñó este diario.

Ese mismo día quedó captado en cámaras a delincuentes despojando a un joven de su motocicleta en la Prolongación Desiderio Arias, Bella Vista. En San Pedro de Macorís se registró un hecho similar.

El 11 se reportó un atraco en la Autopista Las Américas y en Buena Vista Primera en Villa Mella. En días posteriores se registró el mismo hecho en el sector La Riviera, Boca Chica y Alto de Brisas del Norte en Baní.

El 14 de octubre la vida de Smith Severino fue arrebatada dentro de su vivienda durante un presunto atraco en Brisas del Este, en la carretera Hato Mayor. También en Los Mameyes, Santo Domingo Este.

En los días siguientes se reportó un atraco en la calle Teodosa Mendoza, en San Pedro de Macorís, y en Villa Hermosa, La Romana.

También Manganagua en San Pedro de Macorís; en Hato Nuevo en Cotuí, en el ensanche Ozama, ensanche Espaillat, La Ciénaga y en Los Tres Ojos.

Adicionalmente, se reportaron dos atracos en Santiago de los Caballeros, uno en San Francisco de Macorís y en San Pedro de Macorís. Un hecho similar ocurrió en la calle Caonabo, sector Simón Bolívar, en San Carlos, y en Paya, en Baní, provincia Peravia.

El 28 de octubre Alberto Esteban Vázquez Valdez, de 46 años, murió a causa de una herida por arma de fuego tras ser despojado de una cadena en Madre Vieja Norte, San Cristóbal.

Noviembres

En este mes este diario contabilizó 29 atracos. De estas, cuatro víctimas no viven para contar lo sucedido.

El día 4 se registró un robo en Villa La Mata, Provincia Sánchez Ramírez. Un hecho similar se reportó en Los Mameyes, en la rotonda de Cristo Rey, en Sabana Perdida y en el sector Villa Progreso, municipio Villa Hermosa.

El 9 de noviembre murió Vadolín Xavier Marte Polanco, de 32 años, tras correr en su motocicleta detrás de un ladrón que huía con RD$25,000. El antisocial le propinó un golpe al motor haciendo que perdiera el equilibrio y murió al instante, según archivos periodísticos.

En los días subsiguientes se reportaron atracos en la avenida Charles de Gaulle, en Villa Mella, en la calle 10 de Gurabo en Santiago. También en Los Mameyes, Los Alcarrizos, en el Residencial Nuevo Amanecer y en el sector La Javilla en Sabana Perdida y en Haina, provincia San Cristóbal, y en Puerto Plata.

El 10 de noviembre fue ultimado el exoficial de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), Joel Donatilio Torres Pichardo, de 42 años, a causa de un atraco en el sector Los Barracones de El Ejido, provincia Santiago.

El día 12, Ramón Ernesto Linares Sierra, un seguridad de 29 años, murió tras recibir múltiples impactos de bala mientras acompañaba a un mensajero de una banca, que realizaba el traslado de más de RD$ 290 mil.

El 16 de noviembre se registró la muerte de Jennifer Altagracia Rodríguez de González, de 36 años, tras recibir dos disparos durante intento de atraco en el centro de diversión Plaza Gómez Díaz, ubicado en la avenida Hispanoamericana, en el municipio de Puñal, Santiago.

Estos son algunos de los actos delictivos que el Listín Diario contabilizó desde agosto hasta noviembre de este año.