JCE da plazo al PRM hasta el miércoles para cumplir cuota de género en la 3 del Distrito Nacional

La Junta Central Electoral (JCE) le dio un nuevo plazo hasta el miércoles primero de mayo al Partido Revolucionario Moderno (PRM), para que en la boleta de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional cumpla con la cuota de género.

En esta circunscripción están inscritos cinco candidatos y dos candidatas, y la ley ordena que sean cuatro de un sexo y tres de otro, por lo que debería cambiar un hombre por una mujer.

Las candidaturas presentadas por el PRM en esta circunscripción y que la JCE no admitió son las de Ramón Antonio Bueno, Sergio Moya, Víctor Emilio Ogando, Alexander Liz De Jesús, Carlos Sánchez Quezada, Chavely Sánchez Taveras y Alejandrina Muñoz Gutiérrez.

En una carta enviada al PRM con atención a José Ignacio, el secretario de la Junta, Sonne Beltré Ramírez, hace constar que ese partido no cumplió con el plazo para hacer la corrección de lugar del pasado 22 de marzo, dispuesto en la resolución 26-2024. El nuevo plazo vence el miércoles a las 7:00 de noche.

“La Junta Central Electoral, tiene a bien comunicarle que el plazo otorgado inicialmente para la regularización de la citada propuesta de candidatura ya precluyó, sin que hasta la fecha el Partido Revolucionario Moderno (PRM) haya realizado la referida regularización, no obstante, este órgano electoral, en aras de salvaguardar el derecho que tiene el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de presentar su boleta en la forma que se indica en la Ley No. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral y las Resoluciones No. 12-2023 del 8 de mayo de 2023 y No. 26-2024 del 22 de marzo de 2024, el Pleno de la Junta Central Electoral”, establece la Resolución.

La logística electoral con miras a los comicios del 19 de mayo avanzaba buen ritmo, según la JCE y las boletas están impresas en más de un 70%.

El domingo 28 fueron enviados los kits electorales para el voto en el exterior que incluye las bolea en los niveles presidencial y diputaciones en el exterior.