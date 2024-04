Partidos tienen hasta esta tarde para cumplir cuota de género para las elecciones

Este viernes vencen los cinco días hábiles del plazo otorgado por la Junta Central Electoral (JCE) para que los partidos políticos puedan regularizar y corregir las propuestas de candidaturas de las elecciones ordinarias generales del próximo 19 de mayo.

Hasta este día, a las 5:00 de la tarde, los partidos tendrán el tiempo de poder arreglar sus propuestas de candidaturas que incumplen con los aspectos que se encuentra contenidos y detallados en la resolución número 26-2024.

De acuerdo al documento de la resolución, las agrupaciones y movimientos políticos deben cumplir con la proporción de género establecida en el artículo 53, de la Ley Número 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Resolución 12-2023, emitida por la JCE.

Recursos de revisión sobre distribución económica de los partidos la siguiente semana será respondida por JCE Lea también

Además, deben cumplir con la alternancia de género en el orden de colocación de las candidaturas, y con las candidaturas de titularidades y suplencias, que se correspondan en género.

“La Junta Central Electoral y las juntas electorales no admitirán lista de candidaturas para cargos de elección popular que contengan menos del cuarenta por ciento (40%) y más del sesenta por ciento (60%) de hombres y mujeres”, establece la resolución.

En ese sentido, el órgano electoral indicó que si los partidos no cumplen, no se aceptarán las postulaciones en las demarcaciones electorales donde no se haya cumplido este requisito legal, declarándose desierta la presentación de candidatos por el partido, agrupación o movimiento político en esa demarcación.