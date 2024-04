Abinader, Leonel y Abel comparecen ante AIRD y plantean impulsar el sector industrial

Por motivo del Día de la Industria Nacional, los candidatos presidenciales de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP), expusieron propuestas de sus campañas, con el objetivo de mejorar este sector orientadas a la innovación, tecnología, formación académica y capital humano.

El presidente Luis Abinader, en su condición de candidato a la reelección por el PRM, expuso en el acto celebrado en el Hotel Intercontinental de esta capital en el marco del 62 aniversario de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la importancia de seguir apostando por la innovación, la promoción de la relación entre empresas y universidades.

Especificó que se necesita continuar la colaboración entre el sector público y privado para seguir “generando sinergias” que permiten alcanzar mayores niveles de crecimiento económico, empleos y desarrollo humano.

Leonel Fernández, candidato presidencial de FP. Trabajaría de la mano con el sector industrial.

Dentro de los retos que se debe de enfrentar para el desarrollo de la industria, mencionó la educación técnica, la cual consideró fundamental para hacer que los sectores productivos aporten un mayor valor agregado y generen mayor riqueza y empleo.

Apostó por la implementación de la innovación y la promoción de la relación entre empresas y universidades, por tanto han apostado a la edificación de más recintos universitarios.

“Debemos seguir apostando por mejorar la competitividad y para ello necesitamos seguir incrementando el acceso a los mercados de capitales para reducir los tipos de interés y mejorar nuestro sector eléctrico”, dijo al indicar que están transformando esta parte.

Además señaló la necesidad de impulsar un crecimiento verde. “La reducción de las emisiones es importante, pero también se debe fomentar la producción de bienes y servicios que impulsen la transición hacia una economía más sostenible y descarbonizada”, señaló.

El candidato también propuso convertir a la República Dominicana en uno de los países “más productivos, competitivos y equitativos de nuestra región”. Señaló que el experto en economía y actual director del Centro para el Desarrollo Internacional de Harvard, Ricardo Hausmann, consideró que República Dominicana ha mejorado su “complejidad económica”, lo que indica que se ha renovado la “diversidad de la estructura productiva” del país.

Leonel Fernández

El candidato presidencial por Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, detalló que tiene en carpeta promover la creación de clústeres industriales que fomenten la especialización, la innovación y la cooperación empresarial para mejorar la competitividad y priorizar la compra de productos y servicios de origen local por parte del gobierno.

Como reto, identificó la integración manufactura local y zonas francas, aumentar la competitividad a través de la rentabilidad de las empresas, su capacidad de innovar productos y procesos, así como insertar la industria dominicana en la cadena mundial de abastecimiento y generar más empleos de calidad.

Además contempla implementar programas de preferencia para las Mipymes en las licitaciones públicas, disminuir los tiempos dentro de las cadenas de abastecimiento, en las cuales Aduanas y el Ministerio de Industria y Comercio juegan un papel importante.

También tiene previsto impulsar un plan de desarrollo del sistema logístico y de transporte de carga, que incluya mejora en la infraestructura, los servicios relacionados y el marco normativo, igualmente reducir el número de documentos y permisos requeridos para las importaciones y exportaciones.

Dentro de su propuesta para la eficiencia del sector, Fernández habló de la necesidad de la transformación digital, que incluye una ampliación de la conectividad mediante la expansión de la red de fibra óptica para garantizar un acceso rápido a internet en todo el territorio dominicano, abarcando las zonas rurales y de poco alcance.

Asimismo, se refirió a simplificar los trámites aduanales, mediante la digitalización de los procesos aduaneros, la ventanilla única y la firma electrónica, como parte de los avances relacionados a la innovación para la modernización y operatividad del sector.

Fernández también se centró en el capital humano y para su fortalecimiento, ofreció “incentivos fiscales, créditos blandos” y otros beneficios a las empresas que inviertan en desarrollo tecnológico e innovación para incentivar a la educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), desde la educación inicial.

Otra de sus propuestas dirigidas a este sector, tiene previsto otorgar becas y programas de formación dirigidos a profesores en el uso de tecnologías, brindar formación y apoyo a emprendedores en el desarrollo de negocios digitales.

Al finalizar su intervención, calificó como un compromiso de su partido y de su representación, “trabajar de la mano con el sector industrial” junto a los ejes estratégicos de la AIRD en su Estrategia de Desarrollo Industrial 2023-2027.

Manifestó estar de acuerdo con promover la integración de proveedores, fabricantes, distribuidores y minoristas y los encadenamientos productivos a través de las diferentes cadenas de valor, además de implementar el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC, adoptando las medidas y recomendaciones establecidas que simplificará y agilizará los procesos aduaneros.

Abel Martínez

Mientras que Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, señaló tres medidas “fundamentales” que aplicaría su gestión para impulsar el sector industrial y hacer cambios significativos.

Abel Martínez, candidato presidencial del PLD. Aplicaría tres medidas fundamentales en ese sector

Martínez, señaló como primera medida promover la reducción de los costos de transporte de mercancías, con el propósito de hacer el traslado más eficiente. “Esto requerirá una mejora de la infraestructura de distribución y la atracción de empresas extranjeras al sector logístico”, dijo en su intervención.

La segunda propuesta se trata de impulsar la “reconversión industrial”, no sólo para aumentar la productividad, sino para hacer el proceso productivo más sostenible, resaltó explicando que para su aplicación “crearán un Fondo de Garantías para el sector industrial” para compensar las exigencias que tiene el reglamento de evaluación de riesgos y proveeremos créditos blandos.

Al mencionar la tercera medida que aplicaría, el candidato del partido morado hizo énfasis en que reduciría el costo de los trámites gubernamentales, tanto en términos económicos como de tiempo. “No es lógico que una entidad del Gobierno le pida a una persona o empresa buscar documentos de otra entidad del Gobierno”, dijo.

Asimismo, garantizó que el sector industrial en su gestión será el “centro de la política económica” y ayudará a “enfrentar los retos que tienen ante sí”.

También se refirió al “sistema impositivo” y dijo que uno de sus compromisos sería eliminar el impuesto de anticipo además, prometió que la Ley de Industria no se tocaría al menos que sea para introducir cambios favorables para mejorarla. “Soy consciente de que una fiscalidad justa solo puede construirse dentro del Pacto Fiscal. Un pacto que, además, debe ir acompañado de una reforma laboral y de la seguridad social”, señaló.

Se cuestionó sobre cómo se le puede pedir a la ciudadanía o empresarios que “paguen más impuestos” cuando es evidente el “derroche del Gobierno al tiempo que baja la calidad del servicio”. “Eso es lo que vamos a solucionar”, afirmó.

Durante su intervención en el IV Congreso Industrial, el candidato presidencial recordó las conquistas del sector en los gobiernos del PLD, las cuales beneficiaron tanto a los industriales, como al pueblo dominicano, a través de empleos y desarrollo humano.

Logros del sector

En su discurso el presidente Abinader enumeró algunos logros del sector y se expresó optimista al señalar que República Dominicana no tiene ninguna razón por la cual no tenga las posibilidades de desarrollarse de manera similar a las economías del primer mundo debido a que algunos de estos se han podido desarrollar en menos de 50 años.

“Es cierto que los países de Europa y Norteamérica tardaron alrededor de 200 años en alcanzar el estado de prosperidad del que disfrutan en la actualidad, sin embargo, China y Corea del Sur lo han conseguido en apenas 50 años”, dijo al hacer una comparación.

Señaló que su gestión ha “estrechado lazos” con el sector productivo para generar colaboraciones público-privado, las cuales han tenido resultados positivos.

Entre ellos señaló que el valor agregado de la actividad manufacturera local experimentó un crecimiento promedio acumulado de 3.80% anual desde 2020 hasta la fecha, y las ventas acumuladas experimentaron un crecimiento promedio de 16.9% desde 2020.

Mientras que la cantidad promedio de empleados formales de la manufactura local pasó de 133,520 en el año 2020 a 146,768 en el año 2023. “Más de 13,000 empleos en tres años. Y podemos destacar que en enero del año 2024 se registraron 147,521 empleos formales en la manufactura local”, detalló.

Señaló que las recaudaciones de las industrias tuvieron un crecimiento promedio anual de 13.1% durante el periodo 2020-2023, pasando de RD$115,696 millones de pesos en 2020 a RD$165,636 millones en 2023.

“Durante el mes de enero del año 2024, las recaudaciones internas de las exhibieron un monto total de RD$18,295 millones, lo que representa un crecimiento de 17.1% respecto a enero del año 2023”, indicó.

Referente a las exportaciones de manufactura local del período 2020-2023, reflejaron crecimiento promedio anual de 17.4%, pasando de un monto de más de 1,700 millones de dólares a 2,682 millones. “Las exportaciones nacionales de productos industriales registraron un monto de US$136.4 millones de dólares en el mes de enero de 2024, representando una variación de 6.3% respecto a enero del año 2023”, expuso.

Al finalizar los logros obtenidos en el sector, resaltó que para el período 2020-2023, las ventas de las industrias de manufactura local a regímenes especiales, refiriéndonos a las zonas francas, registraron un crecimiento promedio de 22.8% pasando de 14 mil millones de pesos en el año 2020 a más de 25 mil millones en 2023.

Detalló que para el año 2023 los miembros de la Asociación de Industrias de la República Dominicana informaron que estarían ejecutando nuevas inversiones por más de RD$77,000 millones de pesos y para 2024 esta cifra sería superada. “Esto es confianza”, afirmó.

Marca dominicana

Destacó el Sello “Hecho en la República Dominicana”, el cual tiene un año de existencia es una marca distintiva del país, la cual tiene diferentes representaciones en 858 productos fabricados en el país y disponibles en ferreterías, farmacias, supermercados, colmados, tiendas de conveniencia y estaciones de servicios.

“Contamos con 82 industrias autorizadas, hemos otorgado 103 licencias de uso y 165 productos de diversos sectores ya se encuentran disponibles en las góndolas de comercios en todo el territorio nacional”, dijo.

Abinader se refirió a la lucha contra los ilícitos y expresó que no se puede crecer de manera ordenada si hay “mercados paralelos, no regulados, no estandarizados y en la sombra”.

Con relación a esto, especificó que por eso su gestión ha trabajado para retirar del mercado los productos y a los productores que no cumplen o quieren estar al margen.

Mencionó que el alcohol adultero, los cigarrillos, los medicamentos y los hidrocarburos son algunos de los productos más desmantelados.

Presidente de la AIRD

El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, expresó que la colaboración entre el sector público y privado hace que el sector industrial avance con “pasos firmes” a la vez que buscan consensos en cuestiones que afectan el desarrollo de la industria nacional convirtiendo las dificultades en oportunidades.

Durante la celebración del sexagésimo segundo aniversario de la institución y la conmemoración del Día de la Industria Nacional, Brache señaló que el sector industrial ha avanzado en asumir parámetros de sostenibilidad ambiental, fortalecer los encadenamientos productivos, fomentar la innovación tanto al interior de las empresas, así como en el vínculo industria-universidades.

Al presentar las estadísticas que reflejan el avance de la industria, detalló que en febrero de este año las ventas de la manufactura local aumentaron un 9.6% en términos nominales y que, al agregar la manufactura local, zonas francas y construcción, el sector industrial representó el 30% del PBI en el año pasado.

Además, resaltó el aporte económico que representa la marca “Hecho en República Dominicana”, la cual no solo representa un orgullo de la nación sino que contribuye a la generación de empleos formales e incrementa el posicionamiento de los productos locales en otros países.