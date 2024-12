Lucha de establos y muerte de Sicótico marcaron el 2024

La lucha entre los establos Hermanos Lara y San Lázaro, que se definirá la tarde de hoy en el último cartel del 2024 y el fallecimiento del campeón Sicótico, dejando un legado tras 19 años de vida exitosa, fueron los puntos relevantes de la hípica de República Dominicana, en una temporada donde Carlos de Leon ganó de nuevo el liderato de los jinetes, Luis Valerón el de los entrenadores y el Haras Del Mar Colletion dominó entre los criadores.

A nivel internacional Joel Rosario tuvo una temporada discreta y el joven entrenador Jorge Abreu se destacó a un punto que el diario Daily Racing Form, especializado en hípica en Estados Unidos, reseñó su desarrollo y lo colocó en la lista de los mejores entrenadores hispanos.

Pendiente a las seis carreras de hoy, el Establo Hermano Lara domina 61-60 al San Lázaro que en las últimas semanas ha invertido en busca de conseguir la corona. De León con 93 triunfos superó a Jonathan Saldana y Jose L Novas que ganaron 66 carreras y Luis Valeron y sus 88 primeros lugares fue mejor que Richard Aristy y sus 59 victorias. Haras Del Mar Colletion ganó 195 contra 103 de Rancho San Antonio y entre los ejemplares nativos Golden Trébol ganó once veces, superando a Alticornio que ganó nueve. Talentoso, Sombra, Sky's The Limit y Canobanda visitaron el círculo de ganadores ocho veces al igual que Water Cay, en un momento campeón de los importados. Counsellor y Puro Talento ganaron 7 carreras cada uno.

Joel, que usualmente está en el "Top Five" de los jinetes de Estados Unidos consiguió 115 primeros lugares, 116 segundos y 101 terceros en el 2024, produciendo con sus montas 15.7 millones de dólares, con solamente 730 montas. Quedó en el puesto número once en ese renglón. El caso de Jorge Abreu es espectacular. Hijo del jinete Rey Abreu y parte de la familia Abreu, con cerca de una centena de ejemplares a su cargo, Jorge consiguió 44 primeros lugares, 33 segundos y 18 terceros, en los hipódromos de Gulfstream Park y el circuito de la New York Racing Association, además de haber participado en el Kentucky Derby, la carrera de mayor importancia de Estados Unidos.

La parte negativa del 2024 fue el deceso del ejemplar Sicotico. La mañana del 27 de Julio las redes sociales de Rancho San Antonio confirmaron que luego de 19 años de vida, el ganador del Clásico del Caribe 2008 había fallecido, dejando como legado, además de su triunfo en el Hipodromo Camarero de Puerto Rico la tarde del 7 de Diciembre, más de 60 hijos y nietos, incluyendo varios ganadores clásicos. Además dejó 7 yeguas preñadas dejando su "ADN" a las generaciones futuras.

En cuanto a las apuestas, la fanaticada dominicana ha apoyado a la Comision Hipica Nacional (CHN) que se ha diversificado a nivel internacional vía "Simulcasting" y se las arregla para mantener cierto balance en las carreras locales a pesar de la baja población caballar.