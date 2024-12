La protagonista de la comedia 'Alice', Linda Lavin, muere a los 87 años

Linda Lavin, una actriz de teatro ganadora del premio Tony que se convirtió en un ícono de la clase trabajadora como camarera que usaba sombreros de papel en la serie de comedia televisiva “Alice”, falleció. Tenía 87 años.

Lavin murió en Los Ángeles el domingo por complicaciones de un cáncer de pulmón recientemente descubierto, dijo su representante, Bill Veloric, a The Associated Press en un correo electrónico.

Tras triunfar en Broadway, Lavin probó suerte en Hollywood a mediados de los años 70. Fue elegida para protagonizar una nueva comedia de la CBS basada en “Alice Doesn't Live Here Anymore”, la película dirigida por Martin Scorsese que le valió a Ellen Burstyn un Oscar por su papel de la camarera principal.

El título se acortó a “Alice” y Lavin se convirtió en un modelo a seguir para las madres trabajadoras como Alice Hyatt, una madre viuda con un hijo de 12 años que trabajaba en un restaurante de carretera en las afueras de Phoenix. El programa, con Lavin cantando la canción principal “Hay una chica nueva en la ciudad”, se emitió de 1976 a 1985.

El programa convirtió "Kiss my grits" en un eslogan y fue coprotagonizado por Polly Holliday como la camarera Flo y Vic Tayback como el brusco propietario y jefe de cocina de Mel's Diner.

La serie estuvo presente en la programación de la CBS durante sus dos primeras temporadas, pero se convirtió en un éxito cuando se emitió “All in the Family” los domingos por la noche en octubre de 1977. Estuvo entre las 10 series más vistas en horario de máxima audiencia en cuatro de las cinco temporadas siguientes. La revista Variety la incluyó entre las mejores comedias sobre el lugar de trabajo de todos los tiempos.

Lavin pronto ganó un premio Tony a la mejor actriz en una obra por “Broadway Bound” de Neil Simon en 1987, que también le valió los premios Drama Desk, Outer Critics y Helen Hayes.

“Era una gran intérprete con un corazón generoso”, dijo el sindicato Actors Equity en X. En 2023, el grupo la honró con el premio Richard Seff, otorgado a artistas veteranos en papeles secundarios, por su trabajo en “You Will Get Sick” de Noah Diaz.

Este mes estaba trabajando en la promoción de una nueva serie de Netflix en la que aparece, “No Good Deed”, y en el rodaje de una próxima serie de Hulu, “Mid-Century Modern”, según Deadline , que fue el primero en informar de su muerte. También apareció en 2024 como estrella invitada en “Elsbeth”, el spin-off de “The Good Wife”.

Lavin creció en Portland, Maine, y se mudó a la ciudad de Nueva York después de graduarse en el College of William and Mary. Cantó en clubes nocturnos y en conjuntos de espectáculos.

El icónico productor y director Hal Prince le dio a Lavin su primera gran oportunidad al dirigir el musical de Broadway “It's a Bird... It's a Plane... It's Superman”. Luego obtuvo una nominación al Tony en “Last of the Red Hot Lovers” de Simon en 1969 antes de ganar 18 años después por otra obra de Simon, “Broadway Bound”.

A mediados de los años 70, Lavin se mudó a Los Ángeles. Desempeñó un papel recurrente en “Barney Miller” y en 1976 fue elegida para protagonizar una nueva comedia de situación de la CBS basada en la comedia dramática sobre una camarera ganadora del Oscar de Ellen Burstyn, “Alice Doesn't Live Here Anymore”.

De regreso a Broadway, Lavin luego protagonizó la comedia de Paul Rudnick “The New Century”, tuvo un espectáculo de concierto llamado “Songs & Confessions of a One-Time Waitress” y obtuvo una nominación al Tony en “Collected Stories” de Donald Margulies.

“Una estrella en todos los medios, pero un genio teatral puro. Divertida, profundamente emotiva, y el público la adoraba. Nunca decepcionaba: trabajé con ella y verla ensayar y construir una actuación era una experiencia educativa y la mayor alegría”, escribió Rudnick en X.

Michael Kuchwara, de la AP, elogió a Lavin en “Collected Stories”, y escribió que “ofrece una de esas interpretaciones completas y matizadas, que captan el vigor intelectual de la mujer, su irónico sentido del humor y su creciente fragilidad física con una fidelidad asombrosa. Y el sentido del ritmo de Lavin es soberbio, ya sea contando un chiste o diseccionando con acritud el trabajo de su protegida”.

Lavin disfrutó de una renovada atención a sus 70 años, ganando una nominación al Tony por “The Lyons” de Nicky Silver. También protagonizó “Other Desert Cities” y una reposición de “Follies” antes de que se trasladaran a Broadway.

AP volvió a elogiar a Lavin en “The Lyons”, calificándola de “una absoluta maravilla para contemplar como Rita Lyons, una madre regañona con una colección de creencias firmes y miradas de desaprobación, una matriarca que es a la vez sofocante y mantiene a todos a distancia”.

También apareció en la película “Wanderlust” con Jennifer Aniston y Paul Rudd, y lanzó su primer CD, “Possibilities”. Interpretó a la abuela de Jennifer López en “The Back-Up Plan”.

Cuando actores emergentes le pidieron consejo, Lavin resaltó una cosa: “Lo que me pasó fue que el trabajo trae trabajo. Mientras no fuera moralmente reprobable para mí, lo hice”, dijo a la AP en 2011.

Ella y Steve Bakunas, un artista, músico y su tercer marido, convirtieron un antiguo garaje de automóviles en el Red Barn Studio Theatre de 50 asientos en Wilmington, Carolina del Norte.

Se inauguró en 2007 y entre sus producciones se incluyen “Doubt” de John Patrick Shanley, “Glengarry Glen Ross” de David Mamet, “Rabbit Hole” de David Lindsay-Abaire y “The Tale of the Allergist's Wife” de Charles Busch, en la que Lavin también actuó en Broadway, obteniendo una nominación al Tony.

Regresó a la televisión en 2013 en “Sean Saves the World”, protagonizada por Sean Hayes de “Will & Grace”, un programa que duró una temporada. Lavin también apareció en “Mom” y “9JKL”.