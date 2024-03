Omar asegura jóvenes del país requieren más oportunidades

Una parte de los jóvenes del Distrito Nacional requieren de más oportunidades en diferentes ámbitos. Esta es la sed que percibe el candidato a senador por el Partido Fuerza del Pueblo (FP), Omar Fernández, cuando tiene acercamiento con ciudadanos de esta demarcación.

Durante su campaña política para conquistar los votos que lo acreditarían como senador por el partido verde en las elecciones presidenciales y congresuales del 19 mayo de este año, Fernández indicó que la mayoría de las oportunidades vigentes se adquieren mediante “cuñas”, un término coloquial que hace referencia a influencias políticas.

Por tanto, explicó que algunos jóvenes menos privilegiados con los que ha tenido contacto en los meses de campaña, añoran más oportunidades relaciones a lo laboral, al emprendimiento e incluso para educarse.

Durante la apertura del nuevo segmento “De Cara al Elector” que realizará el periódico LISTÍN DIARIO, el joven político dijo que en la actualidad se debe de pensar en un país donde sus ciudadanos, y precisamente los jóvenes, no necesiten de “enllaves” para obtener facilidades para su desarrollo y bienestar.

Al conversar en el primer encuentro con Miguel Franjul, director de este medio, el legislador detalló que en el país no se ha generado un ecosistema donde la juventud sea prioridad en la obtención fácil de oportunidades.

“Lo que más encuentro en la calle conversando con jóvenes es oportunidades en un amplio aspecto…oportunidad para empleo, para emprender, para educarse y para tener acceso rápido a eso no se ha generado un ecosistema sino que es por una cuña”, dijo.

Omar expuso que también se encuentra con jóvenes que son totalmente apáticos a la política, con los cuales se debe de hacer un esfuerzo mayor para que capten el mensaje que como candidato quiere transmitir. “Movilizar a la juventud es un reto grande de esta campaña. Inspirar a la gente, motivarlas de verdad y hacerle partícipe, incluso, para tengan un sentido de pertenencia porque si no corremos el riesgo de que la mala política llegue y la mano de los malos políticos”, expresó.

Proyectos que impulsará

Fernández detalló además algunas de las propuestas que impulsará si es favorecido por el voto popular, incluyendo el rescate de algunos proyectos de ley que sometió como candidato a diputado.

Mencionó que uno de los más importantes es la pieza legislativa que busca regular procesos de transición gubernamental que tiene como objetivo garantizar la transparencia en los cambios de cargos. Además, de la propuesta de crear el primer Centro Nacional de Criminología para garantizar la seguridad de los ciudadanos, con una mirada a la prevención del delito con la aplicación de la psicología, psiquiatría, sociología, entre otras.

Resaltó otra iniciativa que buscar salvar es una posible reforma a la Ley 248-20 de Protección Animal con la que procura concientizar a las penas y la creación de centros de vacunación y esterilización en todo el país.

Consideró que “la burocracia en el Congreso Nacional es fuerte” y esta afecta la dinámica propia de que proyectos de peso y de impacto social no se aprueben.

La Educación vial

Con relación a la educación, expresó que como parte de su campaña electoral lanzó como propuesta la introducción de la educación vial en la tanda extendida, que aunque su implementación se inicie ahora, sus frutos solucionarán el problema para siempre, Agregó que también existen otras soluciones para la ejecución de obras orientadas a desniveles para descongestionar el tránsito.

Especificó que desde su gestión como diputado, en el Congreso se detectó la necesidad de realizar algunas infraestructuras que pueden reducir los taponamientos.

Detalló que ya se implementaron soluciones en el Distrito Nacional en dirección este y oeste para el descongestionamiento del tránsito, sin embargo, aún falta ejecutar las que deben ser en dirección norte y sur para lograr resultados inmediatos.

Citó la necesidad de pasos a desnivel o túneles en las intercepciones de la avenida Winston Churchill y 27 de Febrero; Winston Churchill/ John F. Kennedy; avenida Abraham Lincoln/ 27 de Febrero; Abraham Lincoln/John F. Kennedy y en la avenida Máximo Gómez con 27 de Febrero; Máximo Gómez con Kennedy y el que debería de construirse soterrado en la Caonabo-Plaza de la Bandera hacia Pintura.

Dijo que entrelazar educación, el cual considera un eje transversal para todo, con obras puntales que se puedan ejecutar con partida presupuestaria, obviamente favorecería el tránsito del Distrito Nacional. Resaltó el método educativo denominado STEAM, un modelo de enseñanza americana que conjuga la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática de la mano del arte y la cultura. “Es importante preparar ese espacio de las tandas extendidas para preparar los jóvenes no solamente para los retos del presente sino para navegar con eficiencia en el futuro”, expresó

Reto más grande

Cuando Omar oficializó sus aspiraciones en noviembre pasado, afirmó que sería el “reto más grande de su vida”. Meses después, el joven político lo sigue visualizando igual pero más dimensionado de lo que pensó.

Contó que este reto superó sus expectativas para bien. “Me ha hecho madurar muy rápido, siento mi evolución y que no soy el mismo Omar porque me obligó a prepararme muy bien a todo lo que se discute”, señaló al resaltar que el hierro se funde con calor. Dijo que la madurez políticamente hablando que ha obtenido al asumir este reto, incluye saber que los adversarios no escatimarán esfuerzos para hacer hasta lo imposible para ganar.

“Me preparé para que sea el reto más grande de mi vida y sin duda lo es, ha sido mayor del que imaginé; ser legislador ha sido una experiencia más maravillosa y ser candidato que ya queda en manos del señor si lo lograremos o no… pero estoy convencido de que lo vamos a lograr”, dijo.