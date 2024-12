Los Cardenales rechazan propuesta de cambio de Yankees de Stroman por Arenado

A principios de esta temporada baja, los Cardinals rechazaron una oferta de los Yankees que podría haber enviado a Marcus Stroman a San Luis por Nolan Arenado , según un informe de Mark Feinsand, John Denton y Bryan Hoch de MLB.com . Se desconoce si Arenado hubiera aprobado ese intercambio. MLB.com informa que los Cardinals nunca se lo ofrecieron al tercera base estrella porque no estaban interesados en adquirir a Stroman.

Eso no quiere decir que las conversaciones entre los clubes sobre Arenado hayan terminado. Los Yankees todavía tienen necesidades en ambas posiciones de esquina del infield. Feinsand, Denton y Hoch informan que están mostrando un mayor interés en Paul Goldschmidt en la primera base. Escribieron que la contratación de Goldschmidt podría hacer que Arenado tenga más probabilidades de renunciar a su cláusula de no intercambio para unirse a su ex compañero de equipo como tándem de esquina del infield en el Bronx.

Varios informes han vinculado a los Yankees con Goldschmidt a lo largo de esta semana. Parece que recurrirán a una de las opciones de agente libre a corto plazo para mejorar la primera base. Ken Rosenthal del Athletic informó el jueves que los Yankees estaban cada vez más dispuestos a buscar un primera base más asequible que a gastar en lo más alto del mercado por Pete Alonso o Christian Walker . Walker, a quien los Yankees supuestamente habían preferido antes que Alonso, posteriormente salió de la mesa en un acuerdo de 60 millones de dólares con Houston.

Curiosamente, el precio que pide Goldschmidt podría ser un punto de fricción. La mayoría de las predicciones, incluida la de MLBTR, asumieron que Goldschmidt firmaría un contrato de un año cuando llegue a la temporada en la que cumplirá 37 años. Feinsand, Denton y Hoch informan que Goldschmidt está buscando varios años. Eso no garantiza que encuentre un contrato de dos años, por supuesto, lo que sería una demanda elevada después de una temporada mediocre.

Goldschmidt bateó .245/.302/.414 con 22 jonrones durante su último año en San Luis. Registró las peores tasas de ponches y bases por bolas de su carrera con una ofensiva general que midió exactamente el promedio de la liga. Goldschmidt tuvo una mejor segunda mitad después de un pésimo comienzo de temporada, pero los números generales son preocupantes dada su edad. MLBTR consideró que aseguraría $15 millones en un contrato de un año.

El dinero también es un factor que complica el asunto de Arenado. Incluso si los Yankees ficharan a Goldschmidt y Arenado estuviera dispuesto a jugar allí, todavía tendrían que encontrar un acuerdo aceptable con San Luis. Los Cardenales le deben al ocho veces All-Star 64 millones de dólares durante las próximas tres temporadas, mientras que los Rockies están obligados a pagar otros 10 millones de dólares entre 2025 y 2026 (las obligaciones de Colorado se trasladarían en caso de un canje). 12 millones de los 64 millones de los Cardenales están diferidos. MLB.com escribe que el valor actual neto de lo que le debe San Luis es de alrededor de 60 millones de dólares.

Los Cardinals están tratando de deshacerse de al menos la gran mayoría de ese acuerdo. Katie Woo y Chandler Rome de The Athletic informaron que los Astros habrían absorbido alrededor de $45 millones si Arenado no hubiera vetado el canje propuesto a Houston a principios de esta semana. Jeff Passan de ESPN informó de otra manera, escribiendo que Houston se habría quedado con $59 millones. En cualquier caso, los Cardinals se habrían deshecho de la mayor parte del dinero.

Derrick Goold, del St. Louis Post-Dispatch, escribió esta tarde que el grado de interés de los Yankees en Arenado depende de qué parte del acuerdo cubran los Cardinals. Si bien no se sabe cuánto quieren los Yankees que pague San Luis, su propuesta de Stroman habría sido un contrapeso financiero. El derecho ganará $18 millones la próxima temporada y activaría una opción de jugador equivalente para 2026 si lanza 140 entradas. Un intercambio de Arenado/Stroman habría librado a los Cardinals de los salarios del primero en 2026-27, pero no habría representado un recorte significativo la próxima temporada.