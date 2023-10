Las dos renuncias de Víctor Suárez del PLD: De llamar dictador a Danilo a incomodarse por encuestas

El diputado por la provincia de Santiago, Víctor Suárez Díaz, quien anunció ese domingo su renuncia al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ya ha dimitido de sus funciones en dos ocasiones.

La primera vez que decidió renunciar fue en septiembre de 2020, alegando que no podía pertenecer a una organización cuyo dirigente fuese un “dictador”, haciendo referencia al actual presidente de la entidad, Danilo Medina.

“Saliendo de una reunión con una comisión del PLD encabezada por Danilo Medina entiendo que no quepo en un partido que su líder sea un dictador y no soporte una crítica. #ManchaIndeleble no vendo mi cabeza. Seguiré siendo un diputado de mis electores de Santiago”, manifestó Suárez en ese entonces.

El diputado dijo que renunciaba al partido y a sus funciones como miembro del Comité Central y vicesecretario de Asuntos Jurídicos.

“Renuncio a mi condición de miembro Comité Central del PLD, a miembro del intermedio Rubén Díaz Moreno y a mi comité de base; además, a mi condición de vicesecretario de Asuntos Jurídicos. He dejado mi legado y mi vida en 24 años trabajando diario. Adiós PLD”, puntualizó Suarez.

Sin embargo, al cabo de cuatro días reconsideró su renuncia, luego de sostener una reunión con el presidente en funciones del PLD, Temístocles Montás, quien le pidió al legislador reconsiderar su decisión.

Luego de esta petición, el diputado optó por no volver a presentar la carta y atribuyó las declaraciones realizadas, al “calor del momento” y que se sentía “aún más comprometido con el partido”.

“La verdad que yo me sorprendí cuando me llamaron porque yo nunca había visto de todo los que se han ido y no los han llamado. Cuando lo hicieron que me dijeron que no me aceptaban la renuncia y que viniera acá para conversar, de verdad que me hace comprometerme aún más con mi partido y con el liderazgo del presidente Medina, quien ha manejado de manera humilde esta situación”, expresó Suarez a los miembros de la prensa, tras su reunión con Montás en la casa nacional del PLD.

¿la renuncia definitiva?

Recientemente, el diputado ha vuelto a decir que renuncia a sus funciones, pero esta vez es por “no se siente identificado con el candidato presidencial de la organización, Abel Martínez”.

“No representa lo que sigo y no me inspira en política”, escribió a través de X.

“Donde mi corazón no esté, no debo seguir y hoy pongo fin a una relación de 28 años de carrera ininterrumpida”, dijo.

Otras de las razones que condujo a Díaz a renunciar, fue, según él, por la forma en la que se declaró el candidato a alcalde, la forma en cómo la dirigencia local trató el tema senatorial y por como dejaron afuera de la boleta congresual de Santiago “a varios aspirantes que son de mi preferencia”.

“De manera falsa y malintencionada”, denunció.