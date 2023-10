Diputado Víctor Suárez renuncia a sus funciones dentro del PLD

El diputado de Santiago, Víctor Suárez Díaz, anunció este domingo su renuncia a sus funciones dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tras no sentirse identificado con el candidato presidencial de la organización morada, Abel Martínez.

“No representa lo que sigo y me inspira en política”, escribió Díaz en un extenso mensaje a través de su cuenta de X, antes Twitter, en el que dio a conocer su renuncia.

La posición del exsecretario de asuntos internacionales del PLD se produjo tiempo después de que delegados peledeístas proclamaran de manera oficial a Abel Martínez como su candidato a la presidencia para los sufragios del 2024.

“Donde mi corazón no esté, no debo seguir y hoy pongo fin a una relación de 28 años de carrera ininterrumpida”, dijo el ahora exmiembro del comité central y político, así como ex enlace de campaña en Europa.

Otras de las razones que condujo a Díaz a renunciar, fue, según él, por la forma en la que se declaró el candidato a alcalde, la forma en cómo la dirigencia local trató el tema senatorial y por como dejaron afuera de la boleta congresual de Santiago “a varios aspirantes que son de mi preferencia”.

“De manera falsa y malintencionada”, denunció.