Danilo Medina anda cobrando: Varias veces ha pedido que le paguen con votos

Desde el inicio de la precampaña electoral el pasado dos de julio, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, ha adoptado una estrategia peculiar para captar el apoyo de los votantes en distintas partes del país.

Desde que la organización salió a la calle el pasado 8 de julio con la manifestación titulada “Marcha por la esperanza”, la consigna ha sido “si tienen algo que agradecerle al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), páguenme dándole su voto al compañero a la presidencia, Abel Martínez”.

Al apelar a la deuda que supuestamente tienen con él, busca movilizar a sus seguidores y asegurarse de que esos compromisos sean cumplidos a través del voto.

Esta táctica no solo ha revelado su astucia política, sino también su confianza en que puede movilizar a los peledeístas, al ofrecerles la oportunidad de saldar esas cuentas pendientes en las urnas del 2024.

Este discurso ha sido utilizado en al menos seis ocasiones como un recuerdo de que es momento de “saldar deudas con el voto”. Una de las ocasiones que más se recuerdan fue la de siete de agosto.

“Si algún agradecimiento me tienen, yo les pido que me lo paguen. Ahora que no soy presidente, si algún agradecimiento hay por mí, yo quiero que me lo paguen votando masivamente por el compañero Abel Martínez”, externó durante una visita a la finca de uno de los productores del proyecto “Reforestemos Quisqueya”, ubicada en Bahoruco.

De igual manera, manifestó que los proyectos que él comenzó y no pudo concluir, cuando Abel llegue al gobierno los va a continuar y “mucho más”.

También dijo algo similar el nueve del mismo mes, cuando exigió a los militantes “dejar la ñoñería” y salir a las calles a apoyar a Martínez.

“¿Ustedes creen que Abel va a ganar?”, fue lo que cuestionó a una multitud el exmandatario, a lo que al unísono respondieron afirmativo y enseguida Medida dijo que “tienen que demostrarlo en las calles, porque hay muchos compañeros con ñoñerías”.

También el 29 de septiembre dijo que iba como "cobrador" a pedir votos por Martínez, a quienes sientan gratitud por el PLD.

"Yo hoy vengo a cobrar, vengo como cobrador, yo quiero que esa gratitud que tienen hacia el PLD nos la paguen en febrero y en mayo, votando por los alcaldes en febrero y votando en mayo por los candidatos a diputados y senador y especialmente por el compañero Abel Martínez que será el próximo presidente de la República Dominicana", señaló Medina luego de haber preguntado a los asistentes de una actividad proselitista si estaban agradecidos con el PLD.

El 12 de octubre en el municipio Enriquillo de la provincia Barahona.

“Abel se compromete a seguir los proyectos que yo deje”, les dijo a los militantes de la organización y agregó que: “Hoy yo no estoy aquí como presidente de la República, sino como el del Partido de la Liberación Dominicana. Hoy si me siento con la autoridad suficiente para hablar de política y quiero hablar de política. Yo quiero pedirles a ustedes que no pase lo mismo del 2020, que muchos se quedaron sentados y no fueron a depositar el voto. Hay que levantarse el próximo febrero y mayo y echar el voto por el partido si debe verdad le deben lo que dicen que le deben”.

Lo mismo dijo recientemente, este 19 de octubre.

“¿Quiénes de ustedes le agradecen algo al gobierno pasado? Díganlo... entonces yo estoy aquí hoy como cobrador. Yo ando cobrando esos favores que ustedes dicen que le deben al gobierno del PLD y quiero sentirme pagado con el compromiso de ustedes, votando en febrero por los alcaldes y en mayo por Abel Martínez. Si ustedes lo hacen, yo me siento totalmente pagado y yo espero que lo hagan porque no se trate de favorecer a otro, se trata de ustedes mismos”, manifestó.