Coalición opositora del PLD, FP y PRD se encuentra en un punto muerto

Mientras el Partido Revolucionario Moderno (PRM) termina de definir su propuesta electoral para los torneos pautados a realizarse en febrero y mayo del próximo año, los principales partidos de oposición aún siguen definiendo cuáles serán las próximas candidaturas a ser anunciadas dentro de la denominada “Alianza por el Rescate de RD”.

Tras haber transcurrido más de 40 días desde el anuncio de que los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Fuerza del Pueblo (FP), de que candidaturas comunes en 86 alcaldías, 150 distritos municipales y tres senadurías fuera el resultado de la primera ronda de conversaciones entre los opositores, otros acuerdos no han sido anunciados.

Ese 21 de agosto fue indicado que las conversaciones continuarían y que con el “pasar de los días” serían anunciados más acuerdos para la presentación de candidaturas comunes, lo cual hasta el momento no ha sucedido.

En esa oportunidad, no se explicó con detalles cuáles municipios y direcciones municipales contenía ese y aunque aún no se han dado a conocer, sí se confirmó que las alcaldías del Gran Santo Domingo y Santiago de los Caballeros no están contenidas dentro del acuerdo.

Precisamente, es ese tranque en las principales alcaldías que ha retrasado el proceso de las negociaciones entre los opositores, cuyo primer acuerdo aún no ha sido ratificado.

En el Distrito Nacional, el PLD confirmó la candidatura de Domingo Contreras, quien en el 2020 obtuvo el 31.34 % de votos a su favor, mientras que Carolina Mejía se convirtió en la primera alcaldesa del Distrito Nacional al registrársele a su favor el 54.30 % de los votos computados, y entienden que en esta segunda oportunidad es quien tiene “los mejores chances de ganar la alcaldía de la capital, la cuál perdieron en 2016 con la victoria de David Collado.

Mientras Fuerza del Pueblo, aunque no se ha cerrado la posibilidad de que presenten a Omar Fernández en esa plaza, todo indica que el hijo del expresidente se estaría inclinando por la Senaduría, mientras la opción a la alcaldía sería Rafael Paz, que perdió de Faride Raful en las pasadas elecciones congresuales.

Para Santo Domingo Este, el PLD ya ha proclamado que repetirán como candidato a Luis Alberto Tejada, quien quedó segundo de Manuel Jiménez en el torneo electoral de marzo del 2020 al alcanzar un 33.45%.

Al tiempo que la Fuerza del Pueblo escogió mediante “encuestas” a Julio Romero para encabezar la propuesta electoral de ese partido en el municipio. Pero las críticas han sido constantes hacia la escogencia del exlegislador que en 2008 fue acusado de violación de una menor de edad, que posteriormente embarazó.

Santiago

En el caso de Santiago, la Fuerza del Pueblo cuenta con opciones como Sigfredo Serulle, Silvio Durán y Altagracia González, mientras que el PLD escogió al diputado Víctor Fadul como candidato a sucesor de Abel Martínez. Esa designación ocasionó la salida del dirigente Jeffrey Infante, quien indicó que continuará sus aspiraciones a la alcaldía de Santiago de los Caballeros desde otros movimientos y partidos. El tiempo apremia para los partidos políticos, ya que las elecciones municipales están programadas para febrero.