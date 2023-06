Ramfis Domínguez Trujillo refutó su imposibilidad constitucional de aspirar a la presidencia de la República, alegando que tiene una condición especial: “Mis padres fueron desterrados del país, yo nací desterrado”.

Domínguez Trujillo, a quien la Junta Central Electoral (JCE) le reconoció el Partido Esperanza Democrática, ofreció este martes una rueda de prensa donde anunció que el próximo 1 de julio presentaría formalmente sus aspiraciones a la presidencia de la República. Bromeó con que será una precandidatura y que esperaba, entre risas, que sus compañeros de partido lo eligieran finalmente para la posición.

“Yo tengo viviendo en el país desde el 2002, entonces por qué, porque hubo una cantidad de irregularidades que no nos dieron la oportunidad como ha de lugar”, fue diciendo el nieto del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien desde el 1930 hasta 1961 estuvo al frente de los destinos del país, encarnando una de las dictaduras más férreas que ha tenido la región latinoamericana.

“La Constitución no choca con mi condición, porque partiendo de mis padres fueron desterrados; ya yo he demostrado que yo tengo pasaporte dominicano desde que yo tengo uso de razón, entonces yo nací desterrado, bajo una condición que nuestra Constitución no contempla, es tan sencillo como eso”, dijo.

Los problemas legales de Ramfis Trujillo están contenidos en el artículo 20 de la Constitución del país, donde se establecen dos condiciones esenciales para las personas que tengan dos nacionalidades, como es su caso.

La primera es que haya renunciado a esa otra ciudadanía con al menos 10 años de antelación al proceso electoral al que se presentará. Y tener 10 años residiendo en el país.

Ya en el año 2020 intentó ser candidato presidencial por el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana, pero la Junta Central Electoral lo rechazó por no poder acreditar la renuncia a la ciudadanía de los Estados Unidos y su tiempo de residencia en el país.

Lo mismo hizo el Tribunal Superior Electoral, que resolutó en su contra con los mismos argumentos.

Y la Junta Central Electoral, en su resolución previa, indicó que había sido en el 2016 cuando Ramfis accedió realmente a la ciudadanía dominicana.

El TSE fue un poco más allá. Constató que hasta el 2020 no había renunciado a su ciudadanía estadounidense, lo que le imposibilitaría aspirar a los comicios del 2024 y del 2028.

El presidente de ese Tribunal Superior Electoral es hoy el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez.

