Milton Morrison ordena investigación en el Intrant sobre relación con empresa de Carlos Zabala

El director ejecutivo del Instituto Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, respondió en su red social X, antes Twitter, las acusaciones del empresario Carlos Zabala sobre un supuesto vínculo con la empresa suplidora de semáforos CMI.

En una entrevista realizada por el medio Somos Pueblo, Zabala afirmó las dificultades que ha enfrentado su empresa por una serie de difamaciones que han afectado sus operaciones en el país.

Sostuvo que, a pesar de haber obtenido una sentencia favorable del Tribunal Superior Administrativo en relación con el trabajo realizado para el INTRANT entre los años 2019 y 2021 sobre el control y funcionamiento de los semáforos en el Gran Santo Domingo, aun hoy es tiempo en que no ha logrado una comunicación efectiva con Morrison para discutir la situación.

Alegó que, aunque ha intentado reunirse con el director del INTRANT, Milton Morrison, en varias ocasiones, no ha tenido éxito y no ha podido resolver la situación.

Por su parte, Morrison aclaró que durante su gestión actual no ha establecido ninguna relación con la compañía de Zabala y que ordenará una investigación interna sobre el nexo de CMI con la institución que dirige.

"En mi gestión frente al INTRANT no he establecido ningún vínculo con la empresa CMI suplidores de semáforos (antes del 2023). Ante declaración pública emitida, he ordenado una investigación interna sobre relación de esa empresa y representante con la institución", escribió el funcionario en su cuenta en la red social X.

Durante esta entrevista, el empresario también reveló que ha embargado todas las cuentas del Intrant desde principios de mes, pero que hasta el momento sigue sin recibir respuestas del político. Ante esta situación procedió a notificarle un mandamiento de pago tendente a embargo ejecutivo incautando sus cuentas personales.