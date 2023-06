Doctor Fadul sobre Ramfis Trujillo: “Es un hombre limpio que no está manchado, mi último cartucho va con él”

Sentado en primera fila, junto a decenas de personas pertenecientes al Partido Esperanza Democrática (PED), liderado por Luis José Ramfis Rafael Domínguez Trujillo, el doctor Ernesto Fadul, quien forma parte de esta organización política, manifestó que el nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo es la “sangre nueva” que necesita República Dominicana.

“Necesitamos sangre nueva, es un hombre limpio que no está manchado, y yo, mi último cartucho va con él”, dijo al participar en una rueda de prensa en donde Ramfis Trujillo anunció que el próximo primero de julio presentará su candidatura presidencial.

Expresó que su apoyo al plan de gobierno de Ramfis Trujillo viene dado porque “devolverá la fe nacional deteriorara, va a detener la invasión haitiana y va a poner el orden en el país, por eso porque es un hombre democrático y tiene un plan de gobierno demoledor para incentivar el campo y para seguir con la misma vara de justicia y tolerancia a todos los dominicanos”.

Ernesto Fadul dijo, además, que en el país existen muchas personas que su única visión es vivir de la política, contrario a Ramfis Domínguez Trujillo que tiene una firme decisión de que República Dominicana avance.

Expresó además que el hijo de Angelita Trujillo y Luis José Domínguez Rodríguez, cumplirá todas las promesas que ha hecho y “por eso es que yo lo sigo y lo seguiré siempre”.

En la rueda de prensa, además de presentar de manera publica sus intenciones de aspirar a la presidencia del país en 2024, Ramfis Trujillo, indicó que no "es Trujillo, yo soy Domínguez Trujillo... Tengo dos apellidos y los dos apellidos fue papá Dios que me los dio"

Dijo que no tiene ningún impedimento Constitucional para aspirar a la presidencia y que el fallo de la Junta Central Electoral (JCE) en febrero de 2020 y la ratificación del Tribunal Superior Electoral (TSE) fue mal intencionado.

“Yo tengo viviendo en el país desde el 2002, entonces por qué, porque hubo una cantidad de irregularidades que no nos dieron la oportunidad como ha de lugar. La Constitución no choca con mi condición, porque partiendo de mis padres fueron desterrados; ya yo he demostrado que yo tengo pasaporte dominicano desde que yo tengo uso de razón, entonces yo nací desterrado, bajo una condición que nuestra Constitución no contempla es tan sencillo como eso”, dijo.