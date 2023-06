Con su partido ya aprobado, ¿puede Ramfis Trujillo aspirar a la presidencia del país?

En febrero de 2020, el pleno de la Junta Central Electoral (JCE), a la cabeza de Julio César Castaños Guzmán, emitió la Resolución 18-20, en la que rechazaba la candidatura a la presidencia de República Dominicana, para el periodo 2020-2024, de Luis José Ramfis Rafael Domínguez Trujillo, conocido como Ramfis Trujillo.

El nieto del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo aspiraba a ser presidente en la boleta de la organización política Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC).

La JCE tomó la decisión de rechazar su candidatura debido a que dentro de la documentación presentada por Ramfis Trujillo no figuraba que había renunciado a la nacionalidad adquirida por nacimiento con 10 años de anticipación. Luis José Ramfis Rafael Domínguez Trujillo, nació el 22 de mayo de 1970, en Manhattan, New York, Estados Unidos de América.

Y en la documentación llevada a la JCE no se encontraba el documento de renuncia a esa ciudadanía.

Además, en la resolución, el órgano electoral establecía que Ramfis Trujillo no había residido en el país durante los diez años previos a la postulación del cargo que aspiraba, razón por la cual y al tenor de lo dispuesto en el párrafo del artículo 20 de la Constitución de la República, no procedía “admitir su candidatura a la Presidencia de la República propuesta por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC)”.

“Las dominicanas y los dominicanos que adopten otra nacionalidad, por acto voluntario o por el lugar de nacimiento, podrán aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la República, si renunciaren a la nacionalidad adquirida con diez años de anticipación a la elección y residieren en el país durante los diez años previos al cargo”, dice el referido artículo 20.

Sin embargo, en la misma resolución, el pleno de la Junta Central Electoral indicó que el hijo de Angelita Trujillo y Luis José Domínguez Rodríguez, hizo la transcripción de su acta originaria de nacimiento por ante el Registro Civil Dominicano, el 18 de mayo de 2016 y el 23 de mayo de 2016, obtuvo su cédula de identidad y electoral.

Ante esto, el órgano electoral estableció el 23 de mayo de 2016 como el punto de partida para asumir la residencia en el país de Ramfis Trujillo y que de esta forma pudiera optar por la nacionalidad dominicana.

“Para determinar el punto de partida legal para fines de establecer la residencia en el país del señor Luis José Ramfis Rafael Domínguez Trujillo, lo correcto es asumir la fecha de expedición de su cédula de Identidad y Electoral, como punto de partida de la asunción de la nacionalidad dominicana por origen que, como señalamos anteriormente, fue el 23 de mayo de 2016, lo que evidencia que todavía no llega a los diez años”, señaló la JCE.

Establecido lo anterior, basados en ese cálculo previo de la JCE, el nieto del dictador cumpliría 10 años de residencia en el país el 23 de mayo de 2026.

Se desconoce si en ese momento, mayo del 2020, Ramfis Trujillo había renunciado a la ciudadanía estadounidense para cumplir con todos los parámetros que establece la Constitución dominicana en su artículo 20 y así ser candidato presidencial en el país.

Aprobación de partido

El viernes el pleno de la Junta Central Electoral anunció el reconocimiento político del Partido Esperanza Democrática (PED), que tienen como presidente a Ramfis Trujillo.

La JCE reconoce el partido político de Ramfis Trujillo, llamado Partido Esperanza Democrática Lea también

Ante la aceptación de su partido, el nieto del dictador indicó que esa organización política ya tiene candidatos en “todas las demarcaciones”.

“Nuestros candidatos, en todas las demarcaciones, redoblarán los esfuerzos para salir triunfantes y para que el país salga ganancioso en el próximo torneo electoral”, dijo en su cuenta de Twitter.

Asimismo, indicó que el PED no llegará a ningún acuerdo con otras organizaciones políticas para las elecciones de 2024.

Dijo que la organización política que dirige es el “primer partido insobornable que ha venido realizando acciones de la mano del pueblo dominicano”.

Rechazo a partido político

La aceptación oficial del PED ha generado el rechazo de Luisa de Peña Díaz, directora del Museo Memorial de la Resistencia, además de Luis Estrella y Óscar de la Maza, hijos de los héroes del 30 de mayo, Salvador Estrella Sadhalá y Antonio de la Maza, respectivamente.

Para Peña Díaz, la aceptación de este partido es una “burla y abuso”, para todas aquellas personas que fueron víctimas del régimen de Rafael Leónidas Trujillo.

La directora del Museo Memorial de la Resistencia pidió a la JCE, aclarar el mensaje que enviaba, al tiempo de señalar que lo único que buscaba Ramfis Trujillo era obtener dinero del erario público.

“Ese partido es un partido trujillista que lo que busca es usar los medios de la democracia para promocionar un gobierno autoritario, una fotocopia mal hecho de la dictadura de Trujillo y al mismo tiempo dinero, dinero, dinero”, dijo.

No muy distinto opinaron Luis Estrella y Óscar de la Maza, quienes calificaron la aprobación de del Partido Esperanza Democrática, acto que calificaron como una “vagabundería”.

“Eso es inconcebible, eso nada más se ve en este país, una vergüenza como dominicano”, dijo visiblemente enojado.

Luis Estrella declaró sentirse ofendido por el reconocimiento, puesto fue víctima del régimen trujillista de manera directa y apresado con solo 14 años, tras la participación de su padre en el ajusticiamiento.

“La indignación que me embarga es muy fuerte, porque yo no contaba con esta vagabundería y esto es ilícito, la ley no lo permite”, señaló.