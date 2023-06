Hijos de héroes del 30 de mayo: Es una “vagabundería” reconocimiento del partido de Ramfis Trujillo

Luis Estrella y Óscar de la Maza, hijos de los héroes del 30 de mayo Salvador Estrella Sadhalá y Antonio de la Maza, calificaron como una "vagabundería" el reconocimiento de la Junta Central Electoral (JCE) del partido político que encabeza Luis José Ramfis Rafael Domínguez Trujillo, conocido como Ramfis Trujillo.

De la Maza manifestó que la recién acción del órgano electoral este viernes "desdice mucho", al tiempo de considerarlo como una " vagabundería".

"Eso es una vagabundería, eso desdice mucho de la Junta Central", manifestó con evidente indignación ante reporteros de Listín Diario.

Asimismo, sostuvo que es una acción inconcebible, que no debería ocurrir, ni permitirse en el país.

"Eso es inconcebible, eso nada más se ve en este país, una vergüenza como dominicano", agregó.

De su lado, Luis Estrella declaró sentirse ofendido por el reconocimiento, puesto fue víctima del régimen trujillista de manera directa y apresado con solo 14 años, tras la participación de su padre en el ajusticiamiento.

En otro sentido, el hijo del considerado héroe del 30 de mayo indicó, además, que es una situación que lo alegra "porque así conoceremos toda la escoria que lo va a seguir".

Ambos hijos de los héroes coincidieron en que tomarán acción al respecto "y nadie sabe hasta donde puedan llegar".

"La indignación que me embarga es muy fuerte, porque yo no contaba con esta vagabundería y esto es ilícito, la ley no lo permite"', manifestó Luis Estrella.

"Basta ya, ya basta, con mi dinero es que van a financiar este bandido que tiene dinero suficiente de dinero que se robaron el y su mamá (Angelita Trujillo)", agregó Estrella.

La JCE informó este viernes que aprobó, a través de la resolución 24-2023, el reconocimiento político del Partido Esperanza Democrática (PED) de Ramfis Trujillo, nieto del dictador Rafael Trujillo Molina.