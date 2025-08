Embajada de EE. UU. advierte sobre migración ilegal: “Un error puede costarte toda una vida”

.En una visita a la oficina Regional Norte de Listín Diario, Michelle Angulo, portavoz de la embajada de Estados Unidos en el país destacó los esfuerzos que se están haciendo desde la entidad por comunicar los programas y planes que se están haciendo de la mano con las autoridades dominicanas.

“Nuestro objetivo ser la voz de autoridad en materia migratoria, pero también de orientación; por eso tratamos de mantener nuestras plataformas digitales actualizadas para que la población siempreviva tenga acceso a los cambios que tenemos ", destacó Ángulo.

La misión diplomática en el país es la más grande del Caribe, cuenta con 18 agencias que operan permanentemente.

Sobre la USAID

Ángulo destacó que ahora es parte del departamento de estado, y la delegación de República Dominicana será la sede que dirige los programas y trabajos que se están haciendo desde el departamento de estado en el Caribe.

"Toda la asistencia de estranjeros, ya es parte del departamento de estado, y en la embajada de República Dominicana será un Hub para todos los programas que se están haciendo en Haití, Jamaica y aquí se van a administrar desde aquí ", explicó.

Actualmente se trabaja en la logística para la implementación de estos cambios.

Cambios en el visado

"A partir del 2 de septiembre casi todas las cosas necesitan entrevista personal, y la razón es porque la administración de Trump piensa y creeque esa entrevista presencial es clave para determinar si hay fraude o si las intenciones son verdaderas", explicó.

Este plan sólo tendrá, hasta el momento 2 excepciones, si su visa tiene más de 12 meses antes del vencimiento, o si el solicitante es diplomático. De igual modo hay cambios en el caso de los menores, quienes también deben tener sus entrevistas.

Cambios en las tarifas

La tarifa de las visas de no inmigrantes será de 250 dólares a partir del 1 de octubre de este año, y en la actual administración quien se encargará de la implementación es el departamento de seguridad nacional, anteriormente era migración, que será quien decida cómo se va a manejar este dinero.

"Es una manera de asegurarse de que quienes van a viajar a Estados Unidos van a viajar como turistas y se van a devolver y como la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza es parte del departamento de seguridad nacional, por eso se ha decidido que ellos son los que van a implementar este programa", destacó.

Redes sociales

"Para quienes buscan visa de estudiantes si tienen sitios sociales deben ser públicos porque forma parte de la data que se analiza para otorgar la vida, hasta ahora, en el caso de visa de turismo no se forma parte del conglomerado de información, pero eso puede cambiar ".

Vuelos de deportaciones

"Cada semana vienen dos vuelos con dominicanos repatriados de Estados Unidos, los días cambian, el gobierno dominicano nos ha ayudado y aportado porque es una forma de controlar la frontera y que no hayan ilegales en Estados Unidos ".

Asesores migratorios

"Desafortunadamente hay muchos asesores y abogados, no todos, que están tomando ventaja de las personas, en realidad toda esta información es pública, y nosotros queremos ser la voz de autoridad y queremos que la gente sepa que en nuestras redes, en nuestras plataformas pueden obtener toda la información actualizada ".

¿Cuándo llega el nuevo embajador?

Hace 5 años que República Dominicana no tiene embajador, en diciembre de 2024 el presidente Donald Trump nominó a Leah Francis Campos a la posición, pero está a la espera de ser ratificada por el congreso.

"Estamos a la espera del voto en el Senado, todo depende del congreso, pero estamos ansiosos de tener la embajada aquí ", explicó.

Migración ilegal

"El mensaje primordial es no hagan las cosas mal, no hagan tácticas de fraudes, no hagan la vuelta por México, no se monten en una yola porque tiene consecuencias graves humanas, pero también afecta su proceso de visado a futuro", afirmó.

Controlar la frontera y combatir la migración ilegal es una de las tres primeras prioridades que tiene la administración de Trump.

“Yo fui cónsul en Shanghai, China, y he visto casos de personas que usaron documentos falsos a los 18 años y, décadas después, cuando tienen 50 están trabajando en su carrera, y aún no pueden obtener visa. Un solo error puede marcar tu vida entera”, afirman la vocera desde Santiago.

La delegación diplomático norteamericana busca crear conciencia sobre los viajes ilegales, la inseguridad y los peligros que representan para quienes recurren a esta alternativa.

"Si un dominicano quiere ir a Estados Unidos como turista o emigrar lo debe hacer de una manera legal, ordena y seguro".

Sobre Santiago

Michelle Angulo, tiene un año como parte de la delegación en República Dominicana, estudió relaciones internacionales en Chicago, y tiene dos maestrías una de ellas en la universidad de Oxford.

"Santiago tiene un lugar muy especial en mi corazón", destacó.