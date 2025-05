Descartan peligro para el país por bandas haitianas

Las bandas haitianas que ocuparon la aduana en Haití a dos kilómetros de Malpase de Jimaní, no representan ningún peligro para el país, aseguró ayer el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, tras pedir al pueblo mantener la paz y la tranquilidad ciudadana.

Dijo que las bandas que operan en la aduana de Haití no representan ningún riesgo, porque ese problema es entre las autoridades de aduanas y los comerciantes de Haití.

Fernández Onofre encabezó un recorrido de supervisión por los principales puntos fronterizos del país, abarcando las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña y Dajabón, y destacó que las Fuerzas Armadas garantizan la seguridad y se mantienen como guardián celoso en la frontera.

El ministro de Defensa terminó el recorrido de inspección en esta zona en el muro perimetral y felicitó a los oficiales, soldados y alistados frente al tema de la seguridad en la frontera, al destacar el mensaje enviado por el presidente Luis Abinader.

Fernández Onofre estuvo acompañado del comandante del Ejército de la República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; el directoral general del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), coronel Freddy R. Soto Thormann (ERD), el comandante de la Quinta Brigada del Ejército en Barahona y otros oficiales de alto rango, así como un grupo de periodistas.

Fernández Onofre, tras arengar las tropas, dio garantías de que la frontera está más segura que nunca. Precisó que una de las prioridades del gobierno es la culminación y ampliación del muro como forma de garantizar la estabilidad y mantener la paz de los ciudadanos de la frontera y el país.

“Es un trabajo arduo, pero tenemos garantía, cien por ciento de que nuestros militares entregados a la frontera, tanto del Ejército como del Cesfront y las demás agencias de inteligencias que operan aquí, están dando fiel cumplimiento para garantizar la paz y la seguridad en la frontera”, dijo.

El también fundador de Blackwater Worldwide, según una publicación de The New York Times, en los últimos meses ha estado colaborando con el gobierno haitiano, usando los servicios de contratistas estadounidenses para trabajar en una operación secreta que ha desplegado aviones no tripulados y eliminar a los miembros de las pandillas. Varios funcionarios estadounidenses expresaron estar al tanto de la colaboración con este empresario con Haití, pero desconocen los términos del acuerdo. El artículo detalla que desde marzo el equipo de Prince ha colaborado con el despliegue de drones, pero que las autoridades autoridades haitianas no han anunciado la muerte o captura "de un solo objeto de alto valor".