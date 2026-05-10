Teletón “Juntos por la Niñez” de Unicef recauda 24.7 millones de pesos

En una sala de hospital, una madre sostiene a su bebé prematuro de apenas 2,500 gramos contra su pecho. Su respiración se acompasa con la del pequeño, piel con piel, en un gesto tan simple como poderoso. Ese abrazo, que parece cotidiano, puede marcar la diferencia en su recuperación y en la posibilidad de un futuro lleno de oportunidades. Historias como esta son el corazón del Gran Teletón “Juntos por la Niñez”, que este año logra movilizar más de 24.7 millones de pesos para seguir salvando vidas.

Organizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el evento este año resalta sus esfuerzos en fortalecer el proyecto Mamá Canguro, implementado junto al Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Ministerio de Salud Pública (MISPAS), una iniciativa clave para la atención de bebés prematuros o con bajo peso al nacer.

El Gran Teletón fue transmitido por Radio Televisión Dominicana (RTVD), canal 4, como canal matriz, junto a una red de medios: Quisqueya TV Canal 17, Color Visión, Canal 25, Telenord, Teleantillas, Coral 39, Teleuniverso, Noticias 16, Heriberto Medrano, Microvision, Telecable Central, Ready TV, Vallevision, RCC Media, RNN, TV Quisqueya, VegaTeve, Adetel, Telefuturo y Antena 7.

En República Dominicana, el mes de mayo tiene un significado especial. La celebración del Día de las Madres no solo honra el amor y la entrega, sino que también invita a reflexionar sobre el cuidado, la protección y las oportunidades que merece cada niño y niña desde su nacimiento. En ese espíritu, el Teletón se convierte en una expresión colectiva de solidaridad, donde cada aporte es también un gesto de amor hacia las madres y sus hijos más vulnerables.

Este año, el encuentro televisivo se construye sobre la buena nueva de la edición anterior: en 2025, el Teletón logró recaudar más de 24 millones de pesos, y en esta edición alcanza los XX millones, evidenciando un creciente compromiso de la sociedad dominicana con la niñez.

La actividad de captación de fondos fue conducida por la Embajadora Nacional de Buena Voluntad de UNICEF, Jatnna Tavárez y Francisco Vásquez; contando además con el respaldo de comunicadores y figuras públicas, tales como Kimberly Castillo, Liondy Ozoria, Moisés Salcé, Tía Nancy, Sharmín Díaz, Brenda Sánchez, Carlos Alfredo Fatule, Anthony Bruno, Ruth Ocumarez, Julissa Núñez, Carla Morel, Miguel Alcántara, Elianta Quintero, Claribel Adamez, Beba Rojas, La Santica, Jearmanda Ramos y Joheiri Mota.

Por igual, Rafaelina Bisonó, Nelfa Núñez, María Luisa Molina, Kris Viñas (@lodicekris), Katherine Hernández, Sophia Sanabria, Desirée Santos, Lissette Selmán, Manuel y Hermés Meccariello, Caroline Aquino, Saverio Stassi, Novel Poppys, Honey Estrella, Carmencita Vilchez y Albelisa Martínez.

Los participantes sumaron para amplificar el mensaje y movilizar a todo el país, junto a la participación de los artistas TopiTokers, Mark B, Ebenezer Guerra, Manny Cruz, Jandy Ventura, World Worship, John Wayne, Ian David (primer finalista de Pequeño Gran Talento (2025) y Yohan Amparo.

Para visibilizar el impacto de esta causa, UNICEF impulsa la campaña “Los Datos Cuentan”, que presenta evidencia sobre la realidad de miles de niños y niñas en el país. Indicadores en nutrición, desarrollo infantil, educación y protección reflejan tanto los desafíos como las oportunidades, reforzando el llamado a la acción colectiva.

Los recursos recaudados se destinarán a apoyar el Programa Mamá Canguro, así como otras acciones en pos de proteger los derechos de la niñez en el país. Gracias al trabajo articulado con aliados, se han alcanzado resultados concretos: una reducción del 20 % en la mortalidad neonatal y más de 3,700 bebés prematuros que han logrado sobrevivir gracias a este método.

Como incentivo principal, el próximo 30 de mayo se estará sorteando un carro Hyundai Grand i10 cero kilómetros, donado por Magna Motors.

La producción general del evento estuvo a cargo de René Brea, con el apoyo de Iván Ruíz, director de RTVD, José Luis Candelario, director de Producciones, y todo el equipo de RTVD, cuyo compromiso fue clave para el éxito de la jornada.