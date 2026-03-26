El Poder Judicial convoca a la Conferencia 2026 para definir la "Justicia del Futuro"

El Poder Judicial anunció la celebración de la Conferencia del Poder Judicial 2026, un evento de trascendencia nacional que se llevará a cabo del 9 al 11 de abril en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este.

El anuncio fue realizado por Gervasia Valenzuela Sosa, directora General Técnica, Ángel Brito Pujols director de la Escuela Nacional de la Judicatura y Javier Cabreja Polanco, Coordinador General de Comunicaciones del Poder Judicial.

Valenzuela Sosa dijo que el encuentro busca reunir a jueces, autoridades públicas, académicos, representantes del sector privado, la sociedad civil y organismos internacionales con un objetivo claro de servir como el motor principal del Plan Justicia del Futuro 2034.

De su lado, la magistrada de la Suprema Corte de Justicia, Miguelina Ureña Núñez, destacó que la conferencia operará bajo un formato híbrido (presencial y virtual).

Dijo que durante los tres días de jornada, el evento ofrecerá una programación diversa que incluye, conferencias magistrales y paneles, enfoque en gobernanza, reformas estructurales y justicia abierta.

Sostuvo que será una experiencia inmersiva e interactiva donde, a través de recursos audiovisuales, los asistentes podrán recorrer la evolución del sistema judicial dominicano.

"La justicia es una tarea colectiva que requiere apertura y participación", afirmó la magistrada durante el encuentro Justicia y Medios.

De su lado, Brito subrayó que este evento es el resultado de un esfuerzo previo de cooperación con más de 3,000 personas y que el fin último es establecer una estrategia de co-gobernanza que asegure un sistema judicial eficiente para la próxima década.

“La Conferencia es un espacio para dialogar y construir soluciones de manera conjunta, bajo el principio de que la justicia es una tarea colectiva que requiere apertura, participación y colaboración”, puntualizó.