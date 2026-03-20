Condenan a 20 y 5 años de prisión a dos hombres por violación y agresión sexual de menor en La Vega

Un tribunal de La Vega condenó a 20 y 5 años de prisión a dos hombres hallados culpables de violación y agresión sexual en perjuicio de una adolescente.

Raymundo Rosario de la Cruz recibió una condena de 20 años de prisión, y su padre, Pedro Rosario, cinco años, por violación y agresión sexual, respectivamente.

De acuerdo al Ministerio Público, Rosario de la Cruz cometió los hechos en una finca de su propiedad, hecho que repitió en varias ocasiones en el municipio Jarabacoa, provincia La Vega. Producto de esos hechos la víctima quedó en estado de embarazo y posteriormente dio a luz.

De acuerdo al órgano acusador, Rosario de la Cruz ordenó a la víctima que dijera que el embarazo era de una persona que había conocido a través de una red social y que había perdido su contacto. Luego los parientes de la adolescente se enteraron que Raymundo Rosario de la Cruz cometió

la violación y que Pedro Rosario también había agredido sexualmente a la víctima, aquien había tocado en diferentes partes del cuerpo.

Los procesados fueron arrestados mediante orden judicial ejecutada el 30 de enero de 2024.

El Ministerio Público sustentó la acusación con suficientes elementos de pruebas, incluyendo certificados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitieron confirmar los hechos.

La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, reiteró el compromiso de procurar justicia contra todos los actos delictivos y evitar la impunidad, principalmente en hechos tan lamentables que afecten la dignidad y el desarrollo integral de personas vulnerables.

La investigación del caso estuvo a cargo de la fiscal Berenice García. Durante el proceso la fiscal litigante Yurisan Ceballos aportó las pruebas que fueron acogidas como buenas y válidas por los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de La Vega, Martín De La Mota, Fernando Abreu y Ariella Cedano, quienes dictaron la sentencia condenatoria.

Ambos deberán cumplir las condenas en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR)-El Pinito de esa provincia.