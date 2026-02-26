Designan a Jaime Francisco Rodríguez rector del ISEEPENC

El ministro de Justicia Antoliano Peralta, designó y juramentó como Rector del Instituto Superior de Estudios Penitenciarios y Correccionales (ISEEPENC) del Ministerio de Justicia, al destacado maestro Jaime Francisco Rodríguez, acompañado del señor Roberto Santana Sánchez, Director General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.

Francisco Rodríguez, expresó estar agradecido por la confianza y el gran reto para la formación y capacitación por competencias y valores éticos y morales de los profesionales, técnicos y personal de apoyo de la reforma y el sistema penitenciario dominicano, aportando a mayor paz, seguridad ciudadana y por un país mejor.

También expuso que las nuevas funciones y retos lo desempeñará con honor, entusiasmo, humildad y total dedicación, hacia lograr, junto al equipo, avanzar al 100% de la reforma penitenciaria, el necesario sistema de carrera, con garantía efectiva de derechos humanos, programas rehabilitadores y bienestar para todos los servidores e internos/as, aportando a convertir la reforma penitenciaria dominicana en un positivo referente de la región y el mundo.

Jaime Francisco, es un profesional de altas competencias, académico de positiva trayectoria, institucional, valores éticos y morales, de loables resultados en diferentes entidades, aportando siempre a un mejor país.

Estuvo como Embajador de la República Dominicana en Vietnam y concurrente con Filipinas, convirtiendo a RD en un positivo referente en el sudeste asiático.

Desarrolló, fortaleciendo y ampliando los vínculos de RD con una diversidad de instituciones y empresas, decenas de delegaciones para inversiones y cooperación, incluyendo la histórica visita oficial a RD del Primer Ministro de Gobierno de Vietnam, junto a altos funcionarios y empresarios. Fueron habilitados los Grupos Parlamentarios de Amistad del Senado y la Cámara de Diputados con la Asamblea Nacional Legislativa de Vietnam.

De igual manera los acuerdos, memorándum de entendimiento y cooperación en materia comercial, de inversión, académica, cultural, agroindustrial, turismo.

Por su gran trabajo, ha recibido muchos reconocimientos y condecoración por la excelencia diplomática.

Es profesor virtual de la Escuela de Ciencias Políticas y Escuela de Derecho y maestrías en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD.

Es escritor e investigador y exdirector del Instituto de Investigaciones Políticas y Jurídicas, FCJP UASD.

Posee una maestría en Administración Penitenciaria en Estudios Políticos y Electorales de doble titulación en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y Universidad de Granada, España.

Tiene una maestría en Relaciones Internacionales mención Relaciones Políticas Internacionales del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI), La Habana, Cuba.

Cuenta con una maestría en Administración Penitenciaria, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD.

En cambio también es Docente y Diseñador en equipo de la Maestría en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD.

Asimismo, doctorando en Ciencias Políticas, de la Administración y las Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, España.

Fue rector del Instituto Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales de la Procuraduría General de la República, además primer y pasado embajador de la República Dominicana en la República Socialista de Vietnam y concurrente con la República de Filipinas.

También es excoordinador de la Maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas, FCJP Sede UASD, en el mismo marco Facilitador del Comité Científico de la Universidad Nacional para la Defensa (UNADE) del Ministerio de Defensa.