Caso Senasa: Defensa de imputados continúa con alegatos para intentar revocar prisión preventiva

La defensa de los siete implicados que guardan prisión preventiva por el presunto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) continuó esta tarde, con la presentación de sus alegatos ante la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

El objetivo de los abogados es lograr la revocación de la prisión preventiva y conseguir la imposición de medidas de coerción menos gravosas.

Los recursos de apelación, interpuestos por el exdirector de la entidad, Santiago Hazim, y otros seis vinculados, cuestionan la decisión previa dictada por el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente, quien impuso 18 meses de prisión preventiva y declaró el proceso como caso complejo.

Los juristas Carlos Balcácer, Miguel Valerio, Hiroito Reyes, Marcelino Vargas Brito y Jaime Caonabo Terrero, plantean ante el tribunal que la medida de prisión es excesiva y carece de sustento para los fines del proceso.

Por el contrario, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, solicitó al tribunal rechazar los recursos. Camacho sostiene que las apelaciones carecen de fundamentación jurídica suficiente para variar la coerción, reafirmando que el peligro de fuga y la gravedad de los hechos justifican el arresto actual.

Según las investigaciones del Ministerio Público, este entramado operó entre los años 2020 y 2025, defraudando al Estado dominicano con una suma que supera los 15,000 millones de pesos dentro del sistema público de riesgos de salud.

Los cargos que enfrenta el grupo incluyen Coalición de funcionarios y prevaricación, Asociación de malhechores y estafa contra el Estado, Desfalco, cobro de sobornos y lavado de activos, Falsificación y uso de documentos falsos.

Además de Santiago Hazim, el grupo de detenidos está conformado por Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz (exgerente financiero), Germán Rafael Robles Quiñones (exconsultor jurídico), Francisco Iván Minaya Pérez (gerente de salud), Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Los imputados cumplen la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras y en la cárcel de Najayo Mujeres.

Otros procesos vinculados

De manera paralela, la Corte también deberá decidir sobre el recurso de apelación presentado por el abogado Miguel Surún Hernández contra los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read Estrella, quienes actualmente cumplen arresto domiciliario, impedimento de salida y garantía económica.