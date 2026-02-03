Abogado dice que Santiago Hazim ha perdido entre 70 y 80 libras durante prisión preventiva

El abogado Miguel Valerio aseguró este martes que su cliente Santiago Hazim, quien permanece bajo prisión preventiva, ha experimentado una pérdida de peso estimada entre 70 y 80 libras, desde su ingreso al centro penitenciario Las Parras.

Asimismo, advirtió que el estado de salud de Hazim se ha visto seriamente comprometido, señalando que el acusado presenta un evidente desgaste físico que, a su juicio, pone en riesgo su integridad y no corresponde con las condiciones en las que ingresó al centro penitenciario.

El jurista sostuvo que su defendido no tiene una condena, sino una medida cautelar, por lo que consideró desproporcionado que permanezca en prisión preventiva en condiciones que agravan su estado de salud, sin recibir la atención médica especializada que requiere.

Valerio hizo un llamado a las autoridades judiciales y penitenciarias para que evalúen con urgencia la condición médica de Hazim, y advirtió que la prisión no puede convertirse en un espacio de castigo anticipado ni en un factor de deterioro físico para una persona que aún no ha sido juzgada.

No obstante, reiteró la necesidad de que se reconsidere la medida de coerción, apelando a alternativas menos graves que permitan garantizar el proceso judicial sin poner en peligro la vida y la salud del imputado.

Santiago Hazim se encuentra en prisión preventiva por ser uno de los principales implicados en el presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa).